Più che una canzone sembrerebbe una vendetta. Shakira, dopo la terribile delusione d’amore, ha scritto un brano per l’ex marito, ex calciatore Gerard Piquè. E ci è andata giù pesante: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio”; “Un lupo come me non è per i ragazzi come te”; “Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te. Questo è per mortificarti, masticare e deglutire, deglutire e masticare”. In poche ore il video del singolo ha totalizzato già 63 milioni di visualizzazioni ed è diventato virale su ogni social. Un successo discografico planetario che ha fatto molto discutere. Ma certo è che se l’obiettivo era colpire l’ex marito ci è riuscita senza dubbio.

Perché Shakira e Piquè si sono lasciati

Shakira e Piquè stavano insieme dal 2011. Dalla loro unione sono nati due bambini. Hanno annunciato la loro separazione nel giugno scorso. All’epoca venne reso noto un presunto tradimento da parte dell’ex calciatore consumato con la 22enne Clara Chìa Martì, con cui ha iniziato una relazione. E così la cvantante colombiana ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa componendo un brano diventato subito un successo mondiale.

Nei versi al vetriolo della cantante colombiana c’è tutto il dispiacere per la fine della storia d’amore: “Lei ha il nome di una brava persona, clara-mente è uguale a te”, canta ancora nel nuovo singolo. E ancora: “Non so nemmeno cosa sia successo. Ti comporti in modo così strano che non ti riconosco nemmeno. Valgo come due 22enni”. Oltre all’odio per la nuova compagna Shakira riversa nella canzone anche i problemi legali che la cantante ha dovuto affrontare dopo la separazione. I pm spagnoli accusarono la cantante di frode fiscale rivendicando ammanchi di quasi 15 milioni di dollari di tasse al governo spagnolo tra il 2012 e il 2014. Shakira aveva infatti segnalato la sua sede fiscale alle Bahamas ma per i giudici in realtà viveva in Spagna con Piquè. E da qui: “Mi hai lasciato con tua madre come vicina. La stampa alla porta e un debito con l’erario”. E poi la conclusione dal sapore di rivalsa: “Pensavi di farmi del male, ma mi hai reso più forte. Le donne non piangono più, le donne vengono pagate”, nel senso che fatturano.

Di seguito il testo del singolo dal titolo Music Sessions Vol. 53:

Scusa, ho già preso un altro aereo

Non tornerò qui

Non voglio altre delusioni

Tanto parlare di essere un campione

E quando avevo bisogno di te

Mi hai dato la versione peggiore di te

Scusa, piccola, è passato un po’ di tempo

Dal momento che avrei dovuto avviare questo gatto

Una lupa come me non è per le reclute

Una lupa come me non è per tipi come te

Ero fuori dalla tua portata

Ecco perché stai con qualcuno proprio come te

Questo è per te da mortificare

Masticare e deglutire, deglutire e masticare

Non tornerò con te

Non se piangi, nemmeno se mi implori

È chiaro che non è colpa mia se ti criticano

Faccio solo musica, scusa se ti schizza

Mi hai lasciato con tua madre come vicina

La stampa alla porta e un debito con l’erario

Pensavi di farmi del male, ma mi hai reso più forte

Le donne non piangono più, le donne vengono pagate

Ha il nome di una brava persona

Chiaramente, non è come sembra

Ha il nome di una brava persona

Chiaramente, è proprio come te

Per ragazzi come te

Ero fuori dalla tua portata

Ecco perché stai con qualcuno proprio come te

C’è una linea sottile tra amore e odio

Non tornare qui, fidati di me

Nessun rancore, piccola

Ti auguro il meglio con la mia cosiddetta sostituzione

Non so nemmeno cosa sia successo

Ti comporti in modo così strano che non ti riconosco nemmeno

Valgo due ragazzi di 22 anni

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con un Casio

Sei tutto agitato, rallenta

Tanto tempo in palestra

Ma forse allena anche un po’ il tuo cervello

Immagini ovunque io vada

Mi sento come un ostaggio qui, ma va tutto bene

Posso uscire entro domani

E sii mio ospite se vuoi trasferire anche lei

Ha il nome di una brava persona

Chiaramente, non è come sembra

Ha il nome di una brava persona

Una lupa come me non è per tipi come te

Ero fuori dalla tua portata

Ecco perché ti sei accontentato di qualcuno proprio come te

Per, per, per ragazzi come

Per, per, per ragazzi

Ero fuori dalla tua portata

Ecco perché ti sei accontentato di qualcuno proprio come te

