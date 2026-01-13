Gli europei non possono restare a guardare mentre in Iran esplode una rivolta che nasce dalla crisi economica e si trasforma, inevitabilmente, in domanda di libertà. Inflazione fuori controllo, svalutazione del Rial, salari erosi e commercio paralizzato hanno fatto saltare un equilibrio già fragile, trascinando nelle piazze bazar, studenti, periferie urbane e minoranze etniche. Quando un Paese si muove in modo così trasversale, non è un moto emotivo: è un segnale di collasso. Qui si impone una domanda che l’Europa non può eludere senza cadere nell’ipocrisia: perché per Gaza sì, e per l’Iran no?

Le mobilitazioni per Gaza e il silenzio per l’Iran

Per Gaza le piazze europee si sono mobilitate in modo imponente e continuativo, spesso con l’appoggio esplicito di sindacati, amministrazioni comunali e movimenti studenteschi. Per l’Iran, invece, domina un silenzio assordante. Il paragone con l’Ucraina va chiarito per evitare falsi parallelismi: non vi sono state manifestazioni di massa paragonabili a quelle pro-Palestina, ma l’Unione europea ha reagito sul piano istituzionale con strumenti concreti — aiuti finanziari, sostegno militare, assistenza umanitaria — e con un coordinamento politico-strategico in vista di una futura pace. Due modalità diverse di risposta. Ma davanti all’Iran manca sia la piazza sia un’azione politica europea all’altezza.

Cosa succede in Iran

L’Iran di oggi è attraversato da un sommovimento popolare dagli esiti incerti ma con un dato inequivocabile: la repressione è totale e violenta. Morti, arresti di massa, blackout di internet, controllo delle comunicazioni, propaganda della televisione di Stato. Quando un regime spegne la rete, non difende l’ordine pubblico: teme il racconto. In un Paese dove pronunciare la parola “libertà” può costare l’impiccagione, il carcere di Evin resta il simbolo più cupo del potere teocratico. Le vere protagoniste della rivolta sono le donne. Non come icona, ma come soggetto politico consapevole. Esporsi significa rischiare la vita, e proprio per questo la loro ostinazione misura la frattura ormai irreversibile tra società e regime.

Cosa sta succedendo in Iran, la rivolta del popolo al Nizam

Il popolo iraniano si ribella al Nizam, l’ordine costituito fondato sulla combinazione di violenza fisica e disinformazione sistematica. La risposta del potere non è il dialogo, ma il pugno di ferro. Un elemento nuovo pesa sulla crisi del regime: dopo gli attacchi israeliani e statunitensi l’Iran è entrato in una fase di evidente difficoltà, e la narrazione di invincibilità costruita negli anni si è incrinata. La percezione diffusa è che il potere non sia più in grado di garantire né sicurezza né benessere. Anche per questo la credibilità della guida teocratica è crollata agli occhi di ampi settori della popolazione. Il tallone d’Achille della rivolta resta tuttavia la mancanza di una leadership alternativa riconosciuta. Decenni di repressione hanno impedito la formazione di una classe dirigente capace di organizzare il dissenso. L’opposizione in esilio è frammentata e divisiva, e questo rende il percorso più incerto. Ma una cosa è chiara: la libertà di un popolo non nasce da calcoli geopolitici o da interventi esterni, nasce dal basso.

L’Iran non è un mondo lontano

Ed è qui che l’Europa è chiamata a una scelta di campo. Se vuole recuperare credibilità, deve farsi sentire: non solo con le cancellerie, ma con la società civile. Manifestazioni pubbliche, sostegno ai media indipendenti, protezione per i perseguitati, pressione internazionale sulle violazioni dei diritti umani. L’Iran non è un mondo lontano: è un Paese giovane, colto, urbanizzato, soffocato da un regime che non lo rappresenta più. Il silenzio europeo, davanti a questa realtà, non è neutralità: è complicità.

Biagio Marzo