Episodio sospetto e ancora da chiarire, quello che si è verificato ad Imperia, e che vede coinvolta una giovane donna, poco più di una ragazza, e una bambina che si trovava con suo padre in una farmacia nel largo Sabatini. Inizialmente la ragazza ha guardato verso la piccola dicendole “Vieni via con me”. Subito dopo, è entrata in uno stato di agitazione e ha iniziato a dare in escandescenze.

La situazione ha destato preoccupazione e ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che sono giunti sul posto con diverse squadre. Secondo alcune testimonianze, raccolte dal Corriere della Sera, la ragazza, che indossava abiti da runner, avrebbe urlato ripetutamente ai genitori “Datemi la bambina!” mentre aggrediva il padre e la nonna, cercando di portarla via con sé.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno prontamente immobilizzato la ragazza. La situazione è ancora oggetto di indagine, e le autorità stanno cercando di fare chiarezza per comprendere appieno cosa sia realmente accaduto. Date le sue condizioni di forte agitazione, è stato necessario l’intervento del personale sanitario. La ragazza è stata sottoposta a fermo di identificazione.

