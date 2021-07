La bandiera degli Stati Uniti nella mano destra e la canzone Take me home, Country Roads di John Denver. Più americano di così non poteva: Mark Zuckerberg ha celebrato il giorno dell’indipendenza, il 4 luglio, con un video sui social network e a bordo di un hydrofoil. Il video, neanche a dirlo, del fondatore e Ceo di Facebook ha fatto il giro del mondo e dei social.

Il fiume era il Delaware. Zuckerberg lo ha surfato come fosse un’onda dell’oceano. L’hydrofoil elettrico altro non è che una sorta di tavola da surf mossa da un motore elettrico, che viaggia sull’acqua a circa un metro dalla superficie. L’articolo sta letteralmente esplodendo, e non è detto che dopo il video di uno degli uomini più ricchi e potenti del mondo non possa ulteriormente spaccare il mercato. Non si può parlare sicuramente di uno sport, come il surf, anche se per molti l’hydrofoil può rappresentare una sorta di democratizzazione della disciplina.

Zuckerberg ha tuttavia spiegato che quello usato da lui non si trattava di un modello elettrico. “È un hydrofoil – ha risposto a un follower nei commenti al video – C’è un’ala sotto l’acqua che sto cavalcando che spinge la tavola in aria. È molto divertente. Ci sono anche delle versioni elettriche, ma in questo video sto cavalcando una normale tavola foil e surfando una piccola onda”. Una piccola onda generata presumibilmente da un’imbarcazione.

Quanto costa un hydrofoil

Si parte da modelli che sfiorano i quattromila euro. I prezzi più concorrenziali al momento si piazzano intorno ai 5.200 euro. Si superano i 13mila euro per i modelli elettrici top. L’hydrofoil può essere controllato da un telecomando portatile Bluetooth che offre diverse opzioni di velocità e può essere collegato a un gommone come motore fuoribordo. Offre generalmente un’autonomia da 55 a 85 minuti.

L’aggeggio è stato creato in California, a Fort Lauderdale. Possono arrivare anche fino a 20 nodi, quindi quasi quaranta chilometri orari. Alcuni modelli li superano e sfiorano i 30 nodi. Naturalmente le caratteristiche cambiano da modello a modello. Secondo quanto riportato da diversi media quello usato da Zuckerberg avrebbe un valore superiore ai quattromila euro.

