L’anarchico Alfredo Cospito lascia il carcere Bancali di Sassari per essere trasferito in quello di Milano Opera dov’è arrivato da poco come ha fatto sapere il suo legale. La decisione dei medici della Asl di Sassari, in stretto contatto con il Dap diretto da Giovanni Russo, è frutto delle verifiche mediche sollecitate dalla dottoressa di Cospito Angelica Milia. Uno spostamento motivato da ragioni esclusivamente mediche, per monitorare la sua situazione dopo 103 giorni di sciopero della fame, ma che non cambia la linea dura sul 41bis, il carcere duro a cui è sottoposto Cospito, che ovviamente viene mantenuto anche nel nuovo carcere.

“Cospito è ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza intensificata della struttura carceraria meneghina di Opera in considerazione del suo stato di salute”, spiega l’avvocato Flavio Rossi Albertini. Al Sai sono destinati i detenuti affetti da gravi patologie. Ieri il medico di fiducia di Cospito, Angelica Milia, aveva sostenuto che il detenuto era a “rischio fibrillazione”, in considerazione del suo calo ponderale, e ne aveva sollecitato il trasferimento.

Giorgia Meloni che ha incontrato il Guardasigilli Carlo Nordio presenziando all’evento di Poste italiane per il progetto Polis, ha confermato la scelta di palazzo Chigi che ieri, alle 17, ha imposto uno stop a qualsiasi iniziativa a favore di Cospito, a partire soprattutto dall’ipotesi di esimerlo dal 41bis impostogli dalla procura di Torino, con la piena conferma della Procura nazionale antimafia. E giusto in queste ore, dopo la richiesta dell’avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, di togliere proprio questa misura, sia a Torino che a Roma si sta valutando la situazione. A Torino con Anna Maria Loreto, al vertice della procura, a Roma con il capo della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo.

“Credo che lo Stato non si debba far intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari” ha detto Meloni. Una linea condivisa dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che, dal carcere di Biella ribadisce: “Lo Stato non può arretrare, di fronte alla lunga scia serpentosa di sangue e attacchi che testimoniano di come quell’uomo riesca a dare segnali esterni con assalti e violenza nei confronti delle istituzioni”. Stesse considerazioni da Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera e del sottosegretario alla Giustizia della Lega Andrea Ostellari: “Non si è pentito e lo Stato non può cedere ai ricatti”. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani si accoda: “Le azioni violente di questi giorni non intimidiscono lo Stato italiano”.

Le posizioni del governo sono state definite ‘singolari’ dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito: “L’esecutivo sembra fermo a marzo del 1978, qui non si discute se cedere alle pressioni ma se ricorrono le condizioni per sottoporre e mantenere Cospito al 41bis”, ricorda il legale. Come sottolinea in una nota Rossi Albertini, quella di Cospito “non è una questione di muscoli ma di diritto, di interpretazione estensiva di una norma eccezionale. Il 41bis dovrebbe essere applicato nei casi tassativi previsti dalla legge, è una norma di stretta interpretazione. Per Cospito è stato ampliato, dilatato il perimetro applicativo e dopo 102 giorni di sciopero della fame è ancora in attesa della decisione del Ministro”.

Le condizioni di Alfredo Cospito non hanno fatto altro che peggiorare in questi giorni. A spiegarlo chiaramente è Angelica Milia, cardiologa e medico di fiducia di Cospito. “Alfredo ha valori di potassio molto bassi e ha perso un ulteriore chilo, ora pesa 73 kg. Abbiamo aumentato la terapia per evitare aritmia e fibrillazione cardiaca che potrebbero essergli fatali. Va trasferito in una struttura adeguata”.

Anche gli artisti si muovono per Cospito. Con le firme, tra gli altri di Valerio Mastandrea, Jasmine Trinca, Michele Riondino e Paolo Calabresi, ecco la richiesta diretta al ministro Nordio: ”Il 13 gennaio il difensore di Cospito ha rivolto una richiesta al ministro per revocargli il 41 bis, il ministro ha trenta giorni per decidere, nella sua inerzia e indifferenza i giorni scorrono inesorabilmente e Alfredo potrebbe morire da un momento all’altro. La lotta di Alfredo ci chiama a ragionare sul senso di umanità e di utilità delle leggi del nostro paese, sull’evidente dismisura tra reato e pena. Per questo Alfredo Cospito è pronto a morire. Non si tratta solo di una vicenda personale o di buonismo, ma di affermare un principio. Per questo chiediamo al Ministro e alle istituzioni di intervenire prima che sia troppo tardi”.

Il suo caso sarà all’attenzione del consiglio dei Ministri di oggi. Anche il Pd chiede la revoca delle misure più restrittive. Alle 18 è convocato il consiglio dei ministro durante il quale il caso verrà esaminato. Il ministro Nordio avrebbe la facoltà di intervenire revocando il 41 bis ed è questo l’appello che arriva da più parti. «Spetta allo Stato, al Ministro della Giustizia, ai giudici prendere una decisione che salvi la vita di Cospito revocando la misura del 41 bis e garantendo che la pena nei suoi confronti sia rispettosa del principio di umanità. Lo chiediamo da settimane, a prescindere da qualunque pressione di piazza, e la richiesta si fa ogni giorno più ineludibile» è quanto fa sapere Antigone.

Nel frattempo è stato reso noto che stanotte, intorno alle 2.15, un incendio è scoppiato all’interno di un parcheggio privato della Telecom, causando il danneggiamento di cinque auto aziendali. Il rogo è divampato in via Val Di Lanzo, in zona Monte Sacro, a Roma. Sul posto sono in corso indagini della polizia. Al momento non si esclude la pista anarchica e una dimostrazione contro il 41 bis e a sostegno di Alfredo Cospito. Le cause, tuttavia, secondo gli inquirenti, sono ancora imprecisate. Delle cinque auto coinvolte, tre sono andate completamente distrutte, mentre le altre due sono fortemente danneggiate.

