È in uscita il nuovo libro, dal titolo “Pinocchi in camice“, a firma del primario del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, che, ai microfoni del Corsera, lancia l’allarme: “Siamo a un punto di non ritorno. Ho scritto sul telefonino tutte le affermazioni false sul Covid: è una lista lunghissima, verrebbe fuori uno stupidario. Sarebbe carino farlo“. Un libro con il quale il professore, come gli viene fatto notare, si farà altri nemici, dentro e fuori dalla Rete: “Sapete come sono fatto, non ho mai indietreggiato. La scienza non è come la politica, se una cosa è giusta ma non piace alla maggioranza delle gente la devi sostenere lo stesso“. Bassetti, come spiega nell’intervista, subisce pesanti insulti e attacchi non solo su web: c’è chi, durante gli incontri pubblici, arriva a definirlo “assassino”:

Ma chi sono i Pinocchi del titolo? “Medici, pseudo-medici, farmacisti, infermieri… “; spiega Bassetti, che però aggiunge: “Pinocchio è anche il paziente che si fa fregare, quello che va su Google, quello che crede cosa gli dice il cugino, che pensa che con la dieta miracolosa dimagrisce, che spende un capitale per i farmaci omeopatici mentre potrebbe comprare a pochi euro quelli che gli servono”.

Troppi, secondo Bassetti, quelli che si rivolgono alla Rete per ottenere diagnosi e consulti miracolosi: “La Rete – dice il professore – ha un effetto devastante soprattutto sulle persone più anziane e con una bassa scolarizzazione”.

Un effetto così deleterio che Bassetti suggerisce una immediata regolamentazione della Rete: “Se digitiamo la parola vaccini non viene fuori l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, o il ministero della Salute, ma dieci siti di associazioni no vax. Perché sono più cliccati e l’algoritmo di Google li porta su. È assurdo, così devastiamo le professioni, in particolare quella medica”, spiega Bassetti.

Se il tema principale è la disinformazione, di cui sono artefici e vittime i Pinocchi, al Covid viene dedicato un capitolo apposito: “Ho voluto fare un libro d’inchiesta perché siamo arrivati al paradosso che un medico che segue il metodo scientifico scaccia i pazienti”.

E per quanto riguarda il nuovo aumento dei contagi – Eris secondo il bollettino settimanale sul monitoraggio di Covid-19, diffuso il 22 settembre da ministero della Salute e Istituto Superiore di sanità (Iss) e riferito alla settimana 14-20 settembre, è la variante più contagiosa – ebbene Bassetti spiega che: “Abbiamo passato anni orribili, ma adesso bisogna saper cambiare pagina. Dare oggi i numeri dei positivi, senza dire quanti hanno forme impegnative come la polmonite, credo che sia un esercizio profondamente sbagliato. Dobbiamo fare un passo avanti, convivere con questo virus che è molto simile o anche più blando di un’influenza“.

