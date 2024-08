La margherita da Crazy Pizza a Napoli costerà 17 euro e sarà la pizza più economica. Quella più cara sarà “con un fantastico Pata Negra Joselito iberico: 65 euro per la nostra pizza più esclusiva”. Parola di Flavio Briatore che in una intervista al Corriere del Mezzogiorno annuncia una data orientativa per l’apertura della sua pizzeria di lusso sul lungomare partenopeo. Apertura, inizialmente annunciata a maggio, che avverrà “alla fine della stagione estiva”. Il costo della margherita sarà esattamente come a Milano, precisa Briatore che dimentica però il differente costo della vita tra le due città. Il manager poi aggiunge: “Niente di esagerato. E non lo dico per provocazione ma perché sono convinto che il prezzo di 17 euro per gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento sia assolutamente corretto”. Sarà la 14esima apertura di “Crazy Pizza”, la quarta in Italia dopo Milano, Roma e Catania.

Crazy Pizza apre a Napoli: chi sono i soci di Briatore

Una pizzeria appunto di “lusso” che apre nella terra per eccellenza delle pizza con Briatore che però respinge le provocazioni e tende la mano: “Non la definirei una sfida visto che per me è un enorme piacere arrivare a Napoli, non voglio sfidare nessuno. In questa avventura saremo accompagnati da una serie di soci fortemente legati al territorio, e siamo tutti estremamente felici di portare Crazy Pizza a Napoli”. I soci partenopei del manager di fame internazionale saranno infatti “Raffaele Iervolino, imprenditore di successo (fratello del presidente della Salernitana Danilo, ndr), e Lucio Giordano, proprietario di ristoranti di alto livello”. L’obiettivo sarà anche raggiungere l’enorme quantità di turisti che da anni approda alle pendici del Vesuvio.

Crazy Pizza, Briatore: “Esperienza originale e lussuosa”

La proposta di Crazy Pizza secondo Briatore sarà “diversa e unica”, con la “formula di fine dining (cucina raffinata, ndr)” che “credo possa essere un’aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale”. Anche perché il suo “Crazy Pizza è un format che offre un’esperienza culinaria di qualità, perfetta per chi cerca qualcosa di originale e lussuoso”. Briatore parla di “experience nuova e sofisticata, a base di ingredienti di grande qualità” oltre ovviamente “al servizio di lusso e intrattenimento”.

“Crazy Pizza diversa da pizza napoletana”

Briatore spiega la differenza tra la sua pizza e quella napoletana, in passato provata e approvata con una precisazione (“è un piatto diverso”) da uno dei pizzaioli più in ascesa, Errico Porzio. “La nostra pizza è leggerissima e digeribile, con pochissimo lievito. È molto diversa dalla pizza napoletana, ecco perché dico che non è una sfida a chi fa la pizza migliore. Chi ci sceglie lo fa anche perché la nostra pizza è differente”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo