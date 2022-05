Intesa Sanpaolo è la migliore azienda in Italia in cui sviluppare la propria carriera e crescere professionalmente. Lo dice la classifica Top Companies 2022 di LinkedIn che comprende le 25 aziende considerate dagli italiani come luoghi di lavoro che offrono le migliori prospettive di carriera. La lista è stilata sulla base di sette elementi fondamentali: la capacità di avanzamento, l’aumento delle competenze, la stabilità dell’azienda, l’affinità aziendale, la diversità di genere e la varietà dei background formativi. Per essere ritenute idonee, le aziende devono avere in organico almeno 500 dipendenti e il tasso di riduzione del personale, comprensivo di dimissioni e licenziamenti, non deve essere superiore al 10%.

È il secondo anno consecutivo che Intesa Sanpaolo viene premiata. Il primo posto nella classifica Top Companies di LinkedIn riconosce l’impegno del gruppo bancario verso le proprie persone attraverso una strategia Esg (acronimo che sta per environmental, social e governance) integrata. Strategia che prevede modalità innovative di organizzazione del lavoro, uno dei più ampi e articolati sistemi di welfare di secondo livello, progetti di inclusione e per la genitorialità. Il gruppo bancario si caratterizza per programmi formativi e di sviluppo professionale all’avanguardia e per la sua capacità di attrazione dei talenti. È riconosciuta dai principali indici internazionali come uno dei luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alle diversità al mondo. Di recente ha ottenuto il Linkedin Talent Award ed è stata riconosciuta tra i migliori datori di lavoro in Italia dal Top Employers Institute.

Attraverso la piattaforma CareLab, premiata dal Brandon Hall Group per i benefici che ha generato, sono a disposizione gratuitamente oltre 500 servizi per il benessere fisico ed emotivo della persona e della sua famiglia tra cui palestra on line, yoga, gestione delle emozioni, una app di sfide sportive tra colleghi, consigli per l’alimentazione. Per il futuro, Intesa Sanpaolo ha annunciato l’assunzione di 4.600 persone entro il 2025, di cui 2 mila nelle professioni informatiche, IT e digitali, oltre a un ampio piano di riqualificazione per 8 mila persone. La Top Companies Italia 2022 è stata realizzata esaminando le azioni e i percorsi di carriera di milioni di professionisti sulla piattaforma tra gennaio e dicembre 2021. Questo valutando non solo la stabilità, ma anche la diversità di genere di ciascuna azienda.

Nonché la crescita delle competenze e la capacità di avanzare internamente ed esternamente all’impresa. LinkedIn Top Companies è concepita come una risorsa a disposizione di chi cerca impiego o intende imprimere alla propria carriera un cambio di rotta. Consultando i dati evidenziati nella lista è possibile scoprire posizioni aperte, connettersi con dipendenti delle aziende in classifica e scoprire quali di esse offrono una cultura aziendale in linea con le proprie aspettative. La lista è una risorsa – a disposizione di chi cerca impiego o è già avviato sul proprio percorso professionale e intende imprimere ad esso un cambio di rotta – per poter esplorare posizioni di lavoro aperte, migliorare le proprie competenze, identificare imprese che stanno investendo nei loro dipendenti e altro ancora.

