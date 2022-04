Suonano le sirene anti-aereo sulla pagina web dell’archivio multimediale creato dall’Ucraina e annunciato dal ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Il sito web raccoglie fotografie, video, suoni, sintesi e testimonianze della guerra in Russia. Un’altra operazione di denuncia – qualcuno potrebbe dire propaganda – da parte di Kiev per insistere sul punto: crimini di guerra. Lo stile del sito è quello del web-doc o del reportage giornalistico online.

“Abbiamo creato un archivio online per documentare i crimini di guerra della Russia nel nostro Paese”, ha annunciato il ministro su Twitter, che ha aggiunto come “nessuno dei responsabili sfuggirà alla Giustizia”. L’annuncio e l’arrivo online all’indomani dell’ennesima strage, quella alla stazione di Kramatorsk affollata da civili in attesa dei treni per lasciare l’est del Paese, a una settimana dalla scoperta del massacro di Bucha, mentre in queste ore si denuncia la carneficina di Makariv.

We have created an online archive to document Russia’s war crimes.

The evidence gathered of atrocities committed by the Russian army in Ukraine will ensure that these war criminals cannot escape justice.

Visit the archive here and share it far and wide: https://t.co/jTqLXYGO5U pic.twitter.com/76e6TEssK5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 9, 2022