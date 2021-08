Un bambino di 4 anni è la vittima del crollo di una palazzina di due anni in strada Bramafame 42, nella periferia di Torino. Il suo corpo senza vita è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuto questa mattina nel capoluogo piemontese, mentre è risultato vano il tentativo dei medici di rianimarlo. Il bambino è il figlio della donna 34enne che era stata trovata viva in mezzo alle macerie poco dopo le 10 e trasportata in gravi condizioni al Cto di Torino con traumi e contusioni.

La palazzina era crollata intorno alle 9 di questa mattina. I vigili del fuoco del comando di Torino, in particolare il Nucleo Nbcr (nucleare – biologico – chimico – radiologico), sono intervenuti per quello che dalle prime informazioni giunte dalle squadre coordinate dal funzionario di servizio sembra essere un crollo dovuto ad una fuga di gas. Stanno partecipando alle ricerche sia le squadre usar (urban search and rescue) che i cani del team cinofilo.

🔴 #Crollo #Torino, individuato il corpo purtroppo privo di vita del bambino schiacciato dal dalle macerie. Prosegue con dolore l’intervento dei #vigilidelfuoco, anche per escludere l’eventuale presenza di altre persone coinvolte [#24agosto 11:45] pic.twitter.com/AJuZHYz4P8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 24, 2021

Tre le persone estratte vive dalle macerie: oltre alla mamma del bambino sono stati estratti vivi un giovane di 22 anni, in terapia intensiva per le ustioni di secondo e terzo grado riportate sul 50% del corpo, e una terza persona, un ragazzo in discrete condizioni, individuato dai vigili del fuoco dopo due ore di lavoro. Tutti i feriti sono ricoverati presso il Cto di Torino.

Un vicino di casa, Nasif, ha raccontato a Repubblica di aver sentito “la bomba e visto il fuoco mentre stavo lavorando, c’erano cinque persone e ne ho estratta una dalle macerie. Lì abitavano anche una donna e suo figlio di quattro anni”.

Quanto alle cause del crollo della palazzina, Italgas ha fatto sapere che l’immobile “non è servito dalla rete di distribuzione cittadina del gas” e che “il tratto di rete cittadina più vicino è a 150 metri di distanza dal luogo dell’evento”. Italgas esclude, quindi, che “l’eventuale dispersione di gas possa essersi originata dalla rete di distribuzione cittadina del gas”.

(in aggiornamento)

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni