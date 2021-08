Appena prima delle 9 è crollata una palazzina di due piani in strada del Bramafame al civico 42, nella periferia di Torino. Ci sono una bambina e una donna sotto le macerie e un uomo è stato estratto vivo e trasportato in gravi condizioni in ospedale. Mentre non è certo il numero delle persone ancora intrappolate. I vigili del fuoco riferiscono di sentire le voci di una donna, che stanno cercando di recuperare, mentre non c’è ancora alcuna traccia della bimba. Non e’ da escludere che sotto le macerie vi siano altre persone. Questo il bilancio provvisorio del crollo della palazzina di due piani nei pressi dell’Allianz Stadium di Torino. I feriti sono stati affidati ai sanitari del 118.

Un’altra donna è stata estratta dalle macerie. Salgono così a tre le persone in salvo. Secondo quanto si apprende, i vigili del fuoco sono alla ricerca di altre due persone, una già individuata e una che potrebbe essere in un’altra zona della palazzina.

I vigili del fuoco del comando di Torino, in particolare il Nucleo Nbcr (nucleare – biologico – chimico – radiologico), stanno intervenendo per quello che dalle prime informazioni giunte dalle squadre coordinate dal funzionario di servizio sembra essere un crollo dovuto ad una fuga di gas. Stanno partecipando alle ricerche sia le squadre usar (urban search and rescue) che i cani del team cinofilo.

I soccorsi sono tutt’ora in opera da parte di polizia e vigili del fuoco e sono in corso gli accertamenti sulle cause del crollo.

