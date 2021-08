Attimi di paura all’Anagnina, il quartiere di Roma sud. Alle 9.30 di questa mattina, tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in viale Raf Vallone, dopo l’allarme lanciato dai residenti per una grossa fuga di gas. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco sono stati impegnati a contenere la fuoriuscita del combustibile, mentre le gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno evacuato una intera palazzina in via precauzionale. Secondo i primi accertamenti, la fuga di gas proveniva dalla strada: durante dei lavori di scavo è stata danneggiata una conduttura di “media pressione”.

La polizia locale del VII Gruppo Tuscolano, i poliziotti del commissariato Romanina hanno chiuso alla circolazione per motivi di sicurezza via Alberto Lupo, via Ettore Manni e Via Riccardo Billi. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 10.30, mentre sul posto è rimasto il carro Crc per la rilevazione di eventuali ulteriori perdite.

Redazione

Serena Console