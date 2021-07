Ha perso il controllo dell’autobus Atac che stava guidando, finendo per scontrarsi con due auto in sosta. L’incidente è avvenuto in via della Giustiniana, all’altezza del civico 12, nella notte di mercoledì 21 luglio, intorno alle 3:30. Le condizioni dell’autista, trasportato inizialmente in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, non sono preoccupanti.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo i primi riscontri del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale, il conducente, perdendo improvvisamente il controllo del mezzo- un autobus della linea notturna N200– si è schiantato contro delle auto parcheggiate. Nessun altro è stato coinvolto nell’incidente. La strada è stata momentaneamente chiusa dal civico 8 a civico 12 a causa della presenza dei detriti e di sostanze oleose. Secondo quanto comunicato da Atac questa mattina, l’autista- risultato negativo ai controlli alcolemici- sta bene. Non sono al momento note le ragioni dell’impatto in cui l’autobus ha riportato diversi danni nella parte anteriore. Nelle scorse ore si è provveduto alla rimozione del mezzo e alla pulizia del manto stradale, quindi la strada è stata riaperta.

