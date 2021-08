Minacce di morte a Papa Francesco: una busta contenente tre cartucce è stata trovata a Pescheria Borromeo, in provincia di Milano. Tre cartucce presumibilmente di pistola. Il destinatario non lascia spazio a dubbi: “Il Papa – Città del Vaticano, P.zza S. Pietro in Roma”. Sull’episodio indagano gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri, coordinati dal pm di turno Alessandra Cerreti.

La missiva è stata sottoposta a sequestro dai militari della Compagnia di San Donato Milanese per i rilievi tecnici. La busta è stata intercettata al centro postale nel milanese. A chiamare i militari della stazione di Paullo è stato nella notte un responsabile d’ufficio. Sull’esterno della busta con affrancatura francese e priva di mittente. La scritta con il destinatario a penna e poco leggibile scrive l’Agi.

