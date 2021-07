Domenica 12 settembre Papa Francesco partirà per il suo viaggio apostolico in Ungheria e Slovacchia. Il Santo Padre sarà a Budapest in occasione della Messa conclusiva del 53º Congresso eucaristico internazionale, per poi spostarsi a Bratislava fino al 15 settembre 2021. La Sala stampa Vaticana ha diffuso oggi il programma che prevede 5 tappe in altrettante città, sette discorsi, tre omelie, un saluto e un Angelus.

L’intervento chirurgico al colon, a cui il Pontefice è stato sottoposto lo scorso 4 luglio e che ha richiesto un ricovero di 10 giorni, è stato programmato appositamente a luglio per permettergli di riprendersi in tempo per questo e altri impegni già fissati.

Tutti gli appuntamenti del Papa

Domenica 12 settembre 2021: Roma- Budapest- Bratislava

06:00 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino per Budapest

07:45 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Budapest

07:45 Accoglienza ufficiale presso l’Aeroporto Internazionale di Budapest

08:45 Incontro con il presidente della Repubblica e il Primo ministro presso il Museo delle Belle Arti a Budapest

09:15 Incontro con i vescovi presso il Museo delle Belle Arti a Budapest- Discorso del Santo Padre

10:00 Incontro con i rappresentanti del Consiglio Ecumenico delle chiese e alcune comunità ebraiche dell’Ungheria presso il Museo delle Belle Arti a Budapest- Discorso del Santo Padre

11:30 Santa Messa nella Piazza degli Eroi a Budapest- Omelia del Santo Padre Angelus

14:30 Cerimonia di congedo presso l’Aeroporto Internazionale di Budapest

14:40 Partenza in aereo per Bratislava

15:30 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Bratislava

15:30 Accoglienza ufficiale presso l’Aeroporto Internazionale di Bratislava

16:30 incontro Ecumenico presso la Nunziatura Apostolica a Bratislava- Discorso del Santo Padre

17:30 Incontro privato con i componenti della Compagnia di Gesù presso la Nunziatura Apostolica a Bratislava

Lunedì 13 settembre 2021: Bratislava

09:15 Cerimonia di benvenuto presso il Palazzo Presidenziale a Bratislava

09:30 Visita di cortesia alla Presidente della Repubblica nella “Sala d’oro” del Palazzo Presidenziale a Bratislava

10:00 Incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico nel giardino del Palazzo Presidenziale a Bratislava- Discorso del Santo Padre

10:45 Incontro con i vescovi, i sacerdoti, religiosi/e, seminaristi e catechisti presso la Cattedrale di San Martino a Bratislava- Discorso del Santo Padre

16:00 Visita privata al “Centro Betlemme” a Bratislava

16:45 Incontro con la comunità ebraica in Piazza Rybné námestie a Bratislava- Discorso del Santo Padre

18:00 Visita del presidente del Parlamento presso la Nunziatura Apostolica a Bratislava

18:15 visita del Primo Ministro presso la Nunziatura Apostolica a Bratislava

Martedì 14 settembre 2021: Bratislava- Košice – Prešov – Košice – Bratislava

08:10 Partenza in aereo per Košice

09:00 Arrivo all’Aeroporto di Košice

10:30 divina liturgia bizantina di San Giovanni Crisostomo presieduta dal Santo Padre nel piazzale del Mestská športová hala a Prešov- Omelia del Santo Padre

16:00 Incontro con la comunità Rom nel Quartiere Luník IX a Košice- Saluto del Santo Padre

17:00 Incontro con i giovani presso lo Stadio Lokomotiva a Košice- Discorso del Santo Padre

18:30 Partenza in aereo per Bratislava

19:30 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Bratislava

Mercoledì 15 settembre 2021: Bratislava- Šaštin – Bratislava- Roma

09:10 Momento di preghiera con i vescovi presso il Santuario Nazionale di Šaštin

10:00 Santa Messa nella spianata del Santuario Nazionale di Šaštin- Omelia del Santo Padre

13:30 Cerimonia di congedo presso l’Aeroporto Internazionale di Bratislava

13:45 Partenza in aereo per Roma

15:30 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Roma/Ciampino

Redazione

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti