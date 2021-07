La Nazionale italiana campione d’Europa è sbarcata a Fiumicino questa mattina all’alba, poco dopo le 6. La Coppa è finalmente arrivata a Roma. Un boato ha accolto Roberto Mancini e Giorgio Chiellini quando sono apparsi sulla scaletta dell’aereo: è stato il tributo degli operatori aeroportuali che hanno salutato gli Azzurri con un lungo applauso e cori. Ad attenderli anche uno striscione degli Aeroporti di Roma, “Grazie Azzurri!” e decine di tifosi radunati nell’area degli arrivi.

LA NAZIONALE IN HOTEL

Successivamente la Nazionale è stata trasferita presso l’hotel Parco dei Principi, dove Giorgio Chiellini è sceso dal pullman con una corona in testa e la Coppa in mano. Un’accoglienza trionfante per i grandissimi protagonisti di Euro 2020, che oggi pomeriggio verranno ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale e dal Presidente del Consiglio Draghi a Palazzo Chigi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti