Si è verificato nella scorsa notte un crollo nel cimitero di Poggioreale a Napoli. Centinaia i loculi danneggiati. Sarebbero circa 200 secondo l’Ansa. Alcune bare sono state danneggiate e dei cadaveri sarebbero addirittura fuoriusciti, finendo tra le macerie. Il cedimento ha interessato l’edificio di tre piani di una congrega nei pressi dell’emiciclo della parte più antica del cimitero.

A scoprire il crollo, intorno alle 6:00 di questa mattina, i custodi che hanno allertato la Polizia locale intervenuta con alcune pattuglie. Sul posto, al lavoro per la messa in sicurezza dell’area interessata dal cedimento, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Ancora da chiarire le cause del crollo.

A provocare il cedimento forse una perdita d’acqua. I tecnici stanno accertando se esistano dei collegamenti tra l’evento e il vicino cantiere della linea 1 della Metropolitana. L’area è stata transennata e interdetta al passaggio per favorire gli interventi di messa in sicurezza.

La denuncia sul degrado del cimitero

“Non è più tempo di accuse e di appelli, che in questi anni pure abbiamo lanciato in continuazione insieme a proposte per riqualificare il complesso cimiteriale di Poggioreale. Il crollo che si è registrato in queste ore è un monumento a imperitura memoria di come l’incuria e la disattenzione abbiano preso il sopravvento, una splendida cartolina che riproduce fedelmente come Napoli tratta il bene comune”, hanno dichiarato Gennaro Tammaro dell’omonima ditta di onoranze funebri e i rappresentanti della nascente associazione AICCN (Associazione Incaricati Confraternite Cimiteri di Napoli) – in fase di costituzione con l’obiettivo di tutelare le Confraternite partenopee.

Le dichiarazioni sono arrivate dopo che la notizia del cedimento è stata resa nota. “Lo stato dell’arte è incuria e degrado. Sono passati anni, comunicati stampa, segnalazioni e richieste di tavoli istituzionali ad hoc, invece anche oggi dobbiamo gridare al miracolo che nessuno sia rimasto coinvolto nel crollo”, si legge nella nota. “Abbiamo bisogno di spiegazioni. Non solo sul crollo in sé, e cosa l’ha causato, ma su cosa questa Amministrazione intende fare per restituire decoro all’intero comparto cimiteriale, le strutture e gli immobili, oltre che all’organizzazione del comparto stesso”.

