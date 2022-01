Intorno alle 21 un forte boato ha scosso il centro storico di Afragola, città alle porte di Napoli. Una palazzina di quattro piani in via Ciaramella angolo via Setola, è crollata all’improvviso. Subito sono intervenuti i vigili del Fuoco che per tutta la notte hanno continuato a cercare i dispersi: la palazzina era abbandonata in attesa di un restauro ma al suo interno spesso trovavano ricovero alcuni senza fissa dimora. Già alle prime luci del mattino sembra che nessuno sia stato coinvolto nel crollo.

La palazzina si è sgretolata su se stessa intorno alle 21. Subito è partita la macchina dei soccorsi dei Vigili Del Fuoco per trovare eventuali coinvolti nel crollo e mettere l’area in sicurezza. Secondo quanto riportato dal Mattino, intorno alla mezzanotte è stata rilevata la presenza di un uomo ferito, poi trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli. Adesso risulterebbero scomparse altre tre persone: una donna e due uomini che viaggiavano su una moto al momento dell’accaduto.

Tuttavia alle prime luci del mattino i Vigili del Fuoco hanno confermato l’assenza di persone coinvolte. “È un miracolo che sia viva. In casa mia ho udito un forte frastuono e, affacciandomi, ho visto il palazzo cadere”, ha dichiarato una donna residente nel vicinato intervistata dal Mattino. “È stato un attimo: un forte rumore e poi il crollo. Ho avvertito il 118 dalla paura che potessero esserci feriti”, ha dichiarato un altro vicino. Intanto proseguono ancora le ricerche per essere certi che sotto le macerie non ci sia nessuno.

Intanto la rabbia dei cittadini per l’accaduto corre sui social. “Si sgretolano palazzi come se fossero di pasta frolla. Basta morti!”.

