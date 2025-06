Il testo di questo appello è stato scritto, e firmato, prima dell’attacco USA alle tre centrali nucleari iraniane destinate a distruggere Israele e a ricattare il mondo. Assume oggi ancora più importanza a fronte delle convulsioni di una teocrazia in declino che risponde assassinando i dissidenti, minacciando di destabilizzare i commerci internazionali e bombardando i civili israeliani.

La guerra che oggi Israele sta combattendo contro il progetto distruttivo dell’Iran non è necessaria solo per la sua sopravvivenza. È la condizione indispensabile perché sia sconfi tto il leader assoluto dell’Asse del male, capofi la e fomentatore di guerre terroristiche in tutto il mondo, la cui massima espressione è stata la macelleria del 7 ottobre 2023. Se è vero che l’Iran sta perdendo le guerre terroristiche per procura organizzate contro Israele da Gaza, dalla Cisgiordania, dalla Siria, dal Libano, dall’Iraq, dallo Yemen, questo non signifi ca che le ambizioni di dominio del regime iraniano siano estinte, anzi. Stare dalla parte di Israele, in questa guerra, significa stare dalla parte della democrazia e non di chi vuole un mondo che cancelli gli ebrei e poi tutti gli “infedeli”, un mondo di terrore e di oppressione di ogni libertà.

Significa stare dalla parte dello stesso popolo iraniano, che merita di essere liberato dal giogo di un regime teocratico, portabandiera dell’islamismo politico che opprime e uccide le donne, impicca gli omosessuali e i dissidenti, incarcera e tortura i dimostranti. Credendosi libero di poter perseguire impunemente il proprio programma atomico di ricatto e distruzione, ormai quasi compiuto, l’Iran degli ayatollah ha mostrato con chiarezza quale sia la posta in gioco: la cancellazione di Israele, da cui muovere verso altri obiettivi di distruzione. Ecco perché invitiamo chi non si arrende alle minacce iraniane, che sono un pericolo non soltanto per Israele ma per tutto il mondo libero, a condividere questo appello, a sostenerne e diffonderne le ragioni. Stando dalla parte di Israele non solo perché è giusto per Israele, ma perché è necessario per tutti noi.

Redazione