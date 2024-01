Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della As Roma. Dopo l’esonero di Jose Mourinho dalla panchina giallorossa la scelta di Dan Friedkin è ricaduta sull’ex centrocampista e bandiera della società capitolina. I contatti sono avvenuti in mattinata, con un incontro tra la dirigenza giallorossa e il 40enne giovane allenatore. Decisioni, sia l’esonero dello Special One sia l’ufficialità di De Rossi, che hanno diviso la tifoseria giallorossa.

L’esperienza di allenatore di De Rossi

Daniele De Rossi è stato l’allenatore della Spal per circa quattro mesi, tra il 2022 e il febbraio del 2023. La squadra di Ferrara, in Serie B, ha cambiato tre allenatori in quella stagione. De Rossi aveva preso il posto di Venturato ed è stato sostituito da Massimo Oddo. Nelle 16 partite giocate con De Rossi in panchina, la Spal ha raccolto solo 15 punti, rimanendo terzultima in classifica, complice una rosa debole e un mercato definito “surreale” dallo stesso ex centrocampista romanista. Il tecnico aveva infatti criticato la sessione di mercato dell’allenatore Joe Tacopina e poco dopo è stato esonerato. È l’unica esperienza nei club per De Rossi.

Tra il 2021 e il 2022 è stato anche membro dello staff tecnico di Roberto Mancini in Nazionale. Partecipò anche alla spedizione azzurra a Euro 2020, vinti dall’Italia.

Le parole di De Rossi

“Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità della guida tecnica della Roma: da parte mia non conosco altra strada se non quella dell’applicazione, del sacrificio quotidiano e della necessità di dare tutto quello che ho dentro per affrontare le sfide che ci attendono da qui alla fine della stagione”, ha dichiarato De Rossi.

“L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me, ma il lavoro che attende tutti noi ha già preso il sopravvento. Non abbiamo tempo, né scelta: essere competitivi, lottare per i nostri obiettivi e provare a raggiungerli sono le uniche priorità che il mio staff ed io ci siamo dati”.

L’esonero di Mourinho

Dopo la sconfitta nel derby con la Lazio e quella contro il Milan a San Siro, con questo comunicato la Roma aveva comunicato l’esonero di Mourinho: “L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Lo scrive la Roma sul suo sito. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione”.

“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin.”Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.

La società giallorossa aveva preannunciato novità sul prossimo allenatore, senza però anticipare nulla.

