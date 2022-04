Dino Spencer chiama, Italo Mattioli risponde. Entra nel vivo, pur sempre con grande rispetto e moderazione nei termini e nelle parole, il match clou della Milano Boxing Night in programma all’Allianz Cloud il prossimo 13 maggio. Daniela Scardina contro Giovanni De Carolis, il pugile in ascesa e il veterano. Il campione intercontinentale WBO e l’ex campione del mondo. Il milanese di Rozzano e il romano. L’ambizioso personaggio del momento della boxe italiana che punta a un titolo mondiale e l’esperto combattente che quel titolo lo ha raggiunto e che a 37 anni si gioca l’ultima chance per rientrare nel giro che più conta. Il match è organizzato da Opi Since 82-Matchroom-DAZN (biglietti in vendita anche su TicketOne, stanno andando a ruba, partono da 25 euro) e sarà trasmesso da DAZN.

Italo Mattioli allena De Carolis con Luigi Ascani alla Team Boxe Roma XI. Ha dichiarato a Opi Since che “come sempre, Giovanni si allena con grande serietà nella mia palestra e nella sua che ha aperto a Monterosi in provincia di Viterbo. Giovanni ha sempre una grande passione per la boxe, è una persona umile che sa che solo lavorando sodo si ottengono risultati. Arriverà al 13 maggio al top della forma fisica e fortemente motivato. Sa che battendo Daniele per il titolo intercontinentale WBO potrebbero aprirsi nuove porte verso traguardi prestigiosi”.

Spencer aveva espresso considerazioni di grande rispetto per De Carolis. Il proprietario della 5th Street Gym di Miami Beach è sicuro comunque che Scardina lo batterà. “Ha fatto sparring con Golovkin, uno dei più grandi campioni della nostra epoca, uno dei migliori pesi medi di tutti i tempi ed entrerà sicuramente nella International Boxing Hall of Fame. Ebbene, Daniele è salito sul ring, ha fatto sparring con lui ed alla fine Golovkin gli ha fatto i complimenti. Per questo, sono sicuro che Daniele batterà Giovanni De Carolis il 13 maggio a Milano”, aveva dichiarato Spencer.

Mattioli ha quindi replicato che Scardina “è un ottimo pugile ed un bravo ragazzo. Lo conosco da quando combatteva da dilettante. Quando è venuto a Roma per partecipare ad un programma televisivo, si è allenato nella mia palestra. Giovanni ha un’esperienza superiore a quella di Daniele avendo disputato il doppio dei combattimenti e contro avversari di un livello più alto, ma Daniele è otto anni più giovane di lui (30 anni contro 38) e questo avrà il suo peso. In ogni caso, siamo pronti a batterlo il 13 maggio all’Allianz Cloud”.

L’allenatore dell’ex campione del mondo è sicuro che i tifosi di De Carolis arriveranno sia da Roma che dal viterbese a Milano e che si faranno sentire. Ha anche chiarito le ragioni della prestazione al di sotto delle aspettative di De Carolis per il titolo europeo dei pesi supermedi di Manchester dell’anno scorso contro Lerrone Richards. “Giovanni aveva un forte dolore al braccio destro e durante il match in pratica ha combattuto con un braccio solo. Pochi giorni dopo, lo hanno operato. Ora è a posto. Il 13 maggio allo storico palazzetto di Piazzale Stuparich, Giovanni sarà al 100%”. Sarà un’altra storia insomma. Il derby della boxe italiana entra sempre più nel suo momento clou.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

