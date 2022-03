Che derby, tutto all’italiana, e che notte, nella Milano da combattere. Daniele Scardina e Giovanni De Carolis incroceranno i guantoni sul ring dell’Allianz Cloud, il prossimo 13 maggio. Un derby tutto all’italiana per due dei pugili che più hanno appassionato gli italiani negli ultimi anni. Il giovane nel pieno delle sue forze e l’uomo all’ultima chiamata. “Sarà un grande incontro”, ha annunciato Scardina. “Sono entusiasta di combattere con Daniele”, il commento di De Carolis. Il match, presentato da Matchroom e OPI Since 82, sarà trasmesso dalla piattaforma DAZN.

Scardina (20 vittorie, 16 per ko, e0 sconfitte) difende il suo titolo WBO Intercontinentale dei Super-medi. È al numero 10 del ranking della WBO. L’incontro rappresenta per lui una grande occasione per lanciare un messaggio alla categoria e finalmente una sfida sostanziosa ai primi nomi della divisione. Il 29enne può essere considerato il personaggio del momento nella boxe italiana: non ha mai perso, punta candidamente al titolo mondiale, ha avuto una relazione con la presentatrice Diletta Leotta, ha partecipato a Ballando con le Stelle, è seguito da una serie di personaggi famosi legati al mondo della musica e della trap in particolare.

Spesso e volentieri al pugile originario di Rozzano, che si è allenato alla 5th Street Gym di Miami negli Stati Uniti, è stato contestata il suo essere eccessivamente mediatico. E anche la scelta dei suoi avversari: troppo comodi, stando alle critiche. Dovrebbe andare diversamente questa volta, con De Carolis che avrà pure 37 anni ma resta comunque uno dei profili più alti nella boxe italiana. De Carolis è stato campione italiano e, soprattutto, è stato campione del mondo WBA. La cintura la conquistò nel 2016 con il tedesco Vincent Feigenbutz. È stato l’ultimo italiano ad aver conquistato un titolo di Campione del mondo. Una vittoria su Scardina rappresenterebbe per lui una grandissima occasione, forse l’ultima, per ritornare nel circolo delle grandi ambizioni.

Della card faranno parte anche Mary Romero (Campione Pesi Super-gallo europei) contro Maria Cecchi, Vincenzo La Femina contro Matteo Lecca per i pesi Super-gallo europei. Sullo stesso ring saliranno il peso welter Maxim Prodan, il super welter Cristian Cangelosi e il cruiser Oronzo Birardi. Alla finestra, a guardare il derby Scardina-De Carolis, il talento Ivan Zucco (15 vittorie, 13 per ko, 0 sconfitte) che il 22 aprile affronterà a Verbania, sua città natale, Marko Nikolic al Palazzetto dello Sport. “Il match che la gente chiedeva – ha commentato l’ex pugile campione del mondo Alessandro Duran, oggi commentatore per DAZN– Il match più mediatico che in questo momento il pugilato italiano possa offrire”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

