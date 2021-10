Francesco Facchinetti, aggredito dal lottatore irlanedese di MMA, Conor McGregor, con un pugno in pieno volto sabato scorso, non intende ritirare la denuncia. Lo ha ribadito nel corso del suo programma su Radio 105, durante il quale ha spiegato le motivazioni per cui ha deciso di querelare il campione di MMA: “Io porto avanti la denuncia e ne parlo perché non possa succedere ad altre persone. Quello è un uomo altamente pericoloso”, ha detto Facchinetti.

L’offerta rifiutata

Facchinetti non vuole fare quindi un passo indietro e continua per la sua strada. E sostiene che rifiuterebbe anche una lauta ricompensa in caso di ritiro della denuncia. “Se dovesse chiamarmi l’avvocato di McGregor domani – ha detto il dj – e offrirmi 10 milioni di euro, 10 milioni di euro, 10 santissimi milioni di euro per ritirare la denuncia e per ritirare tutto, io direi di no. Non m’interessa nulla dei soldi, non mi interessa nulla dell’hype, anche perche’ ho mal di testa tutto il giorno, devo portare questo collarino 8 ore al giorno per 16 giorni, ho un trauma cranico, ho una distorsione alla rachide cervicale che non so neanche cosa voglia dire. Questa storia a me non fa piacere; se potessi avere la macchina di ‘Back To The Future’ tornerei indietro nel tempo e quel sabato, due giorni fa, non andrei li’“.

E poi ha concluso il suo intervento sulla questione. “Questa cosa qua non mi fa piacere. Io porto avanti la denuncia e ne parlo perche’ non possa succedere ad altre persone. Quello e’ un uomo altamente pericoloso, vederlo davanti ai tuoi occhi e’ un altro conto rispetto a leggere di lui. E’ dannatamente pericoloso per gli altri“.

Francesco Facchinetti annuncia la morte di Ardi

Sono giorni difficili per il “Capitano Uncino”. Facchinetti ha dovuto dire addio anche al suo amato Ardi, il suo fedele amico a quattro zampe con cui ha trascorso 15 anni della sua vita. E nel dare l'”ultimo” saluto, il dj ha postato sui social le foto più belle del periodo passato con Ardi, morto questa mattina.

“Ciao Ardi. Questa mattina, appena sveglio, sono venuto a salutarti come sempre. Poi sei andato dalla mamma e lì, nella casa dove sei cresciuto, hai deciso di andartene“, ha scritto Facchinetti su Instagram. Il cane di piccola taglia era arrivato in casa Facchinetti quando era appena un cucciolo, ed è diventato l’amato animale della famiglia.

