Stretta all’uso dei monopattini. E’ quanto annuncia il governatore campano Vincenzo De Luca, preoccupato dai recenti fatti di cronaca nazionali e, probabilmente, anche dall’uso talvolta incosciente del mezzo di circolazione e dalle strade spesso dissestate, anche in pieno centro. “È una cosa francamente insopportabile vedere queste teste di sedano che camminano sui monopattini senza casco e in qualche caso senza neanche la luce per la segnalazione del monopattino, senza neanche i catarifrangenti”.

Per De Luca “c’è una emergenza monopattini e, quindi, abbiamo aperto questo capitolo per affrontare con il massimo di rigore e dare una stretta all’uso dei monopattini che è diventato in qualche caso un uso irresponsabile e quasi criminale di questo mezzo di circolazione”. La prima mossa del presidente della Campania è quella di rendere obbligatorio l’uso del casco: “Abbiamo dato una bozza di decreti che devono applicare i Comuni – spiega – per rendere obbligatorio intanto l’uso del casco” perché “si stanno determinando situazioni di pericolo per gli stessi conducenti ma anche per i pedoni, gli automobilisti, è una situazione intollerabile”.

“Il Governo mi auguro che approvi un quadro legislativo più vincolante. In attesa di misure nazionali credo – incalza il governatore – che dobbiamo andare verso una stretta in Regione Campania. Nessuno potrà più circolare senza il casco e senza almeno la segnalazione luminosa con catarifrangente o luci di posizione in città. Ovviamente sarà vietato anche circolare con i monopattini nei luoghi frequentati dai pedoni, sui lungomari, nelle ville comunali, nei giardini. Abbiamo delle persone incivili che vanno con questi aggeggi addirittura a fare lo slalom in mezzo a famiglie che hanno i passeggini, i bambini o le persone anziane. È intollerabile”, conclude De Luca.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

