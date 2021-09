L’ennesima tragedia su strada. L’ennesima causata dall’uso dei monopattini elettrici. Nella notte tra mercoledì e giovedì, un giovane nigeriano di 34 anni ha perso la vita mentre era alla guida del suo monopattino dopo essere entrato in collisione con una Mini alla cui guida c’era un ragazzo di 19 anni, che si è subito fermato per prestare soccorso. E’ successo nel quartiere Triste, all’incrocio tra via Sebino e via Chiana, la cui strada preoccupa da tempo i cittadini per la sua pericolosità e per l’asfalto eccessivamente dissestato. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto con i vigili urbani. Il 34enne ha perso la vita per la violenza dell’impatto.

L’automobilista di 19 anni è stato interrogato dei vigili urbani che lo hanno poi accompagnato in ospedale per sottoporlo all’alcol e al drug test. Sono tuttora in corso indagini da parte della polizia municipale per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Redazione

© Riproduzione riservata

Serena Console