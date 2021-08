Sperava di farla franca. Ma per il pirata della strada, che ha investito la settimana scorsa in via Borghesiana, zona Casilina, un ragazzo alla guida del suo monopattino, non c’è stata via di fuga.

Il 50enne, che dopo l’incidente si è dato alla fuga senza prestare soccorso al 27enne, è stato rintracciato dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale.

A incastrare l’uomo le immagini acquisite dalle telecamere di zona, attentamente analizzate dagli agenti del VI Gruppo Torri, diretti dal Dirigente Marco Alia. I poliziotti sono così riusciti a individuare l’auto del pirata della strada, una Mercedes, per poi risalire all’abitazione dell’uomo. L’uomo ora deve rispondere del reato di fuga e omissione di soccorso. A suo carico anche il ritiro della patente di guida.

Il ragazzo investito è fuori pericolo ed è sotto osservazione dei sanitari al Policlinico Tor Vergata.

Redazione

© Riproduzione riservata

Serena Console