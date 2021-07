Un’auto della polizia ferma per monitorare il grande flusso di persone che festeggiano il passaggio in finale degli europei. Un giovane dall’altra parte della strada, che nel video virale si sente incitato dall’amico, prende la rincorsa attraverso il traffico e sale sul tetto della volante. Un piede sul cofano, uno sul vetro e poi sul tetto. La scalata vandalica ha spinto il questore di Roma, Mario Della Cioppa, a promettere l’individuazione dei responsabili “affinché – si legge in una nota della questura – sia di monito per tutti gli altri che pensano di assumere tali atteggiamenti” e così è stato. Il ragazzo protagonista delle riprese, un venticinquenne romano, è stato stanato dagli uomini della Sezione Falchi della Squadra Mobile di Roma in zona Gregna Sant’Andrea.

Nel corso della perquisizione a casa del giovane gli investigatori hanno trovato droga in quantità sufficiente per procedere all’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato anche deferito in stato di libertà per il reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate. Per lui verrà emesso anche il divieto d’accesso alle aree urbane da parte del Questore e dovrà risarcire gli eventuali danni cagionati all’autovettura che, ad una prima stima, sembrerebbero essere di alcune centinaia di euro.

I problemi di ordine pubblico che ha cagionato il libera tutti della vittoria ai rigori contro la Spagna nella semifinale degli europei sono stati molteplici. Gli investigatori sono anche sulle tracce di altri giovani responsabili di danneggiamento alle porte e agli interni di un mezzo Atac. Anche le loro gesta sono diventate virali grazie ai video che circolano in rete, e per questo sono in via di identificazione da parte delle forze dell’ordine. Per i ragazzi, alcuni di loro minorenni di cui è già stato accertata la provenienza dai quartieri della Romanina, Tuscolano, Appio Nuovo e Ciampino, non appena verranno completamente identificati, scatterà la denuncia.

Gianni Emili

Riccardo Annibali