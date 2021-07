Due ragazzi, a bordo di una moto, investiti da un’automobile. L’uomo alla guida dell’auto, un 27enne, è stato denunciato. Uno dei due ragazzi ha subito l’amputazione di una gamba a causa dello schianto. L’impatto drammatico si è verificato la scorsa notte in via Alcide De Gasperi, a Senago, in provincia di Milano. Il 27enne non si sarebbe fermato dopo lo schianto. Le accuse nei suoi confronti sono di lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso.

Erano le 1:30 di notte. L’auto in fase di sorpasso sulla carreggiata con linea continua ha investito frontalmente un ciclomotore. Su questo un ragazzo di 20 anni e un amico di 19. Due studenti, entrambi italiani. Il primo è stato soccorso e portato in codice giallo all’Ospedale Niguarda di Milano. Ad avere la peggio nell’impatto il passeggero, di 19 anni: ha subito l’amputazione della gamba destra ed è andato in arresto cardio-circolatorio. Solo le manovre di rianimazione avanzata messe in atto dai soccorritori hanno permesso al suo cuore riprendere l’attività cardiaca. Il giovane è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo.

Il 27enne alla guida dell’auto, riporta Il Corriere della Sera, è stato denunciato ai carabinieri della madre. Sarebbe arrivato a casa sotto shock e avrebbe raccontato tutto alla donna. Il giovane non si sarebbe fermato a prestare i soccorsi ai due ragazzi travolti. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano