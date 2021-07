Drammatico risveglio dei residenti della zona tra Castel Fusano e Casal Palocco, elegante periferia a sud ovest di Roma. Un incidente su via Cristoforo Colombo, arteria capitolina che collega il quadrante sud della città con il litorale romano, all’incrocio con via Canale della Lingua. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 6,20 di questa mattina e ha visto protagonista una vettura che procedeva su via Colombo in direzione Ostia che non ha rispettato il semaforo rosso ed è finita prima contro un’altra utilitaria e poi ha fermato la sua corsa contro uno dei pini che dividono le carreggiate. Un impatto fatale per il conducente che è morto sul colpo. I feriti, due ragazzi di 27 e 30 anni, e hanno riportato entrambi trauma toracico con danni ai polmoni ed emorragie cerebrali, sono stati trasportati immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia dove sono stati stabilizzati e poi trasferiti nel reparto di rianimazione all’ospedale San Camillo in zona Portuense. I giovani rimangono in gravi condizioni di salute e la prognosi resta riservata. Il quarto ragazzo coinvolto nel sinistro ha riportato un trauma addominale ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza.

Anche se è ancora da comprendere l’esatta dinamica dello scontro, dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine sembra che l’auto con a bordo i giovani, una Smart da quattro posti, non si sia fermata con la luce rossa del semaforo carambolando prima sull’altra vettura coinvolta, una Ford Ka e poi su di un pino. I vigili si stanno occupando dei rilievi e di disciplinare il traffico che era già molto intenso e che è nel frattempo è aumentato. La strada è chiusa per i rilievi della Polizia locale e il congestionamento in direzione di Roma è deviato sulla complanare.

L’ennesimo incidente mortale alle prime luci del giorno su via Cristoforo Colombo, una strada rinomata ai romani e non solo per la sua pericolosità. Appena due mesi fa un altro incidente aveva addirittura coinvolto un’autombulanza che stava trasportando un minore accompagnato dalla madre per delle cure all’ospedale Bambin Gesù di Roma. I due rimasero illesi ed a subire le conseguenze furono in quel caso il conducente di un’auto, un 86enne, e i due sanitari che si trovavano a bordo dell’ambulanza, una infermiera di 46 anni ed un infermiere 36enne. I tre furono trasferiti agli ospedali San Camillo, Sant’Eugenio e San Giovanni, in codice arancione l’automobilista ed in codice rosso i due sanitari.

Redazione

Riccardo Annibali