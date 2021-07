Virginia Raggi torna a parlare dei lavori sul Lungotevere, dopo le polemiche e gli attacchi di qualche settimana fa. A finire sotto accusa era stata la “colata d’asfalto” comparsa nel tratto che va da Ponte Umberto I a Ponte Vittorio Emanuele II. Oggi la sindaca ha pubblicato un post su Facebook in cui, tramite una foto, mostra l’attuale situazione della banchina. “Sono ripresi i lavori di riqualificazione della ciclabile sul Lungotevere. In questa foto potete vedere come sta venendo. Qualcuno aveva definito questo intervento addirittura un ‘oltraggio’ ai romani e alla città mentre i lavori erano in corso” si legge. “È bene giudicare un cantiere quando gli interventi sono terminati, non chiacchierare a vanvera lanciandosi in giudizi affrettati. Nei prossimi giorni completeremo le operazioni e la nuova segnaletica su questo stupendo percorso che segue il Tevere e ogni giorno viene percorso da migliaia di ciclisti.”

“LA REGIONE NON HA SPOSTATO LA KERMESSE”

“P.s. Su questa banchina del fiume ci sono gli stand della kermesse estiva ‘Lungo… il Tevere Roma’- sottolinea la prima cittadina di Roma- Avevamo chiesto alla Regione Lazio di spostarli sull’altra banchina del Tevere in modo da poter consentire ai cittadini e ai ciclisti di poter utilizzare la pista ciclabile completamente riqualificata. Ma questa richiesta non è stata accolta”.

