Grossi disagi questa mattina per automobilisti e camionisti in transito nel nodo di Genova, dove ai tanti cantieri aperti per la manutenzione si è aggiunto anche un incidente che ha provocato code chilometriche. Intorno alle otto i vigili del fuoco sono dovuti intervenire sull’A10, nel tratto tra Genova Prà e Pegli per l’incendio di un autoarticolato trasportante un container.

Il camion ha preso fuoco nella galleria San Paolo della Croce, dove inizialmente sono intervenuti gli uomini del servizio antincendi autostradale, coadiuvati successivamente dai vigili del fuoco che hanno permesso con i loro mezzi lo spegnimento completo dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area.

Sul luogo, informa in una nota Autostrade, sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, la polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione di Tronco di Genova: per fortuna nessun ferito è stato registrato nell’incendio.

Sempre Autostrade consiglia di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Genova e rientrare in autostrada a Genova Pegli a chi è diretto da Savona verso Genova. Attualmente si registrano 5 km di coda tra Arenzano e Genova Prà a causa dell’uscita obbligatoria a Genova Prà. Agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova dopo l’uscita obbligatoria a Genova Prà si consiglia di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Genova e rientrare in autostrada a Genova Pegli. Agli utenti provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova si consiglia di immettersi in A6 verso Torino, quindi prendere l’A21 verso Alessandria, dopodiché percorrendo l’A26 verso sud e la diramazione Predosa-Bettole per immettersi in A7 in direzione Genova. Agli utenti che viaggiano in A26, provenienti da Nord e diretti verso Genova, si consiglia di immettersi sulla diramazione Predosa-Bettole, quindi in A7 in direzione di Genova.

