Aveva 36 anni e stava tornando a casa per vedere la partita degli Europei tra Italia e Spagna la sera del 7 luglio. Ma Edoardo Moschini non ha potuto festeggiare la vittoria della nazionale italiana. Il giovane, a bordo della sua moto Yamaha, è morto in un incidente stradale sulla via Cassia Nuova, a Roma Nord, dopo essere stato investito dal Fiat Doblò guidato da un 52enne.

Per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare: per l’impatto violento, il giovane è sbalzato a diversi metri di distanza. È morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo i rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale arrivati sul posto, la causa dell’incidente sarebbe imputabile a un sorpasso azzardato da parte del conducente del furgoncino, che ha invaso la corsia opposta dove viaggiava regolarmente Moschini, che è stato travolto in pieno.

Il violento impatto ha ferito anche il 52enne. L’uomo è stato quindi trasportato dall’ambualanza del 118 all’ospedale Sant’Andrea, dove è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito: il 52enne è risultato positivo sia al droga test per l’assunzione di cocaina sia all’alcol test.

L’uomo è stato denunciato per omicidio stradale con le aggravanti della guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Andrea Lagatta

Serena Console