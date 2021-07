Cinque anni e quattro mesi. È arrivata oggi la condanna, in appello, per Pietro Genovese, il 22enne figlio del regista Paolo accusato di omicidio stradale plurimo per aver investito e ucciso le due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, nel dicembre 2019 a Corso Francia a Roma.

Genovese era stato condannato, in primo grado, a otto anni con il rito abbreviato. Ma la corte d’Assise d’Appello di Roma ha accolto la richiesta di concordato proposta dalla difesa di Genovese e concordata con la procura generale, per una condanna a 5 anni e 4 mesi, come richiesto, in primo grado, dal pubblico ministero Roberto Felici: la pena è stata ridotta di un terzo per il rito abbreviato. Al giovane, ai domiciliari da 18 mesi, rimarrebbero da scontare quindi meno di 4 anni.

Con il concordato si chiude dunque la vicenda giudiziaria e la pena diventa definitiva.

I FATTI

L’incidente mortale è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 del dicembre 2019 a Corso Francia a Roma. Le due sedicenni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, avevano trascorso una serata con gli amici, per festeggiare insieme l’inizio delle vacanze natalizie.

Tornando a casa, sotto la pioggia battente, le due ragazze sono state investite da un suv, guidato da Genovese che andava a velocità sostenuta. A causa del forte impatto, le due giovani sono morte sul colpo, nonostante i soccorsi dello stesso Genovese, intervenuto subito dopo l’impatto.

Gli inquirenti, arrivati sul posto, hanno trovato il ragazzo sotto shock, che è stato trasferito in ospedale per accertamenti e analisi, risultando positivo ai test alcolemico tossicologici con un tasso di alcol dell’1,4, tre volte superiore a quello consentito per guidare. In particolare nel caso dei neopatentati, il codice della strada non consente assunzione di alcol per chi guida da meno di tre anni.

Andrea Lagatta

© Riproduzione riservata

Serena Console