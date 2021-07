I nidi e le scuole dell’infanzia di Roma potranno usufruire di fondi aggiuntivi per interventi manutentivi e di adeguamento tecnico-normativo, una parte dei quali verrà utilizzata per la realizzazioni di aree esterne destinate all’ ‘outdoor education‘. In tutto 6 milioni di euro, come comunicato oggi dal Campidoglio. “A disposizione dei municipi, quindi, 5 milioni di euro per le scuole dell’infanzia e 1 milione per i nidi, di cui almeno 100mila euro a municipio destinati agli interventi sugli spazi esterni per la didattica, con progetti architettonici realizzati dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, che concorderà con i municipi le localizzazioni più idonee secondo le esigenze espresse dalle strutture territoriali” si legge sulla nota. “Ogni municipio potrà quindi destinare i fondi, già assegnati e spendibili, oltre che agli interventi relativi all’adeguamento tecnico-normativo dei plessi, anche alla creazione di aree esterne riprogettate in modo specifico nell’ottica dell’outdoor education in almeno un nido e una scuola dell’infanzia del territorio di competenza”. Il Campidoglio intende infatti rafforzare “il percorso innovativo di riqualificazione e riprogettazione delle aree esterne” secondo un’ottica pedagogica.

OUTDOOR EDUCATION COME NUOVO APPROCCIO FORMATIVO

“Abbiamo visto durante questo anno quanto sia importante per i nostri bambini svolgere attività all’aperto. Con questi fondi vogliamo dare alle nostre scuole un’ulteriore possibilità di dotarsi di spazi pensati per attività didattiche specifiche” ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi.

L’assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì ha sottolineato anche quanto sia fondamentale per i più piccoli un’attività didattica svolta all’esterno. “L‘outdoor education rappresenta un importante e innovativo approccio educativo- ha evidenziato- Stiamo portando avanti questa linea progettuale e con l’erogazione di questi fondi abbiamo voluto dare un segnale forte, offrendo ai Municipi ulteriori possibilità per la sistemazione delle aree esterne dei nidi e delle scuole dell’infanzia nelle quali i bambini possono fare esperienze educative e didattiche importanti”.

