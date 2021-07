La Rai intitoli a Raffaella Carrà l’Auditorium del Foro Italico. La proposta arriva sui social da Milly Carlucci, amica e collega della showgirl scomparsa ieri all’età di 78 anni. La conduttrice, che con Carrà ha frequentato per molto tempo lo studio Rai del Foro Italico, ha lanciato un appello sui social ieri sera 5 luglio, mentre andava in onda su Rai1 una replica del celebre programma di Raffaella “Carramba che Sorpresa”, trasmesso per tanti anni proprio dall’Auditorium.

