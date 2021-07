Sarà un lunedì nero per il trasporto pubblico romano. Il sindacato Faisa Cisal ha indetto uno sciopero di 24 ore il prossimo 12 luglio: il servizio è però garantito dall’alba e fino alle 8.30 e poi dalle 17 fino alle 20. A rischio tutte le corse della rete Atac: bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord.

Come rende noto l’organizzazione sindacale, lo sciopero è necessario per chiedere un’azione concreta per la stabilizzazione di quattrocento lavoratori Atac.

