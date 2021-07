Lunedì 12 luglio alle ore 20.45 sarà presentato in anteprima esclusiva il trailer di “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” nell’ambito della terza edizione del Cinevillage parco Talenti in collaborazione con Agis e Anec Lazio. Per l’occasione sul palco dell’arena romana, la giornalista Valentina Ariete accoglierà il regista Riccardo Milani accoglieranno i protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

IN ANTEPRIMA IL 14 E 15 AGOSTO

In attesa dell’uscita al cinema il 26 Agosto del secondo capitolo della commedia campione d’incassi e Biglietto d’Oro del 2018, il pubblico ritroverà nelle immagini del trailer Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni (Antonio Albanese). A tre anni dalla fine della loro storia d’amore che, come avevano previsto sulla panchina di Piazza Cavour, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale.

L’EVENTO TRASMESSO ANCHE SU TWITCH

L’evento in media partnership con Movieplayer sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Movieplayer e il trailer sarà diffuso nei cinema italiani. Inoltre al termine della presentazione verrà proiettato il primo capitolo, “Come un gatto in tangenziale” diretto da Riccardo Milani, già commedia campione d’incassi e Biglietto d’Oro del 2018. L’evento è a ingresso gratuito.

Riccardo Annibali

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali