La finale degli europei di calcio Euro 2020 si giocherà a Wembley. Ma l’Italia sarà supportata anche dal su0 stadio: l’Olimpico, domenica 11 luglio, verrà aperto a capienza ridotta per permettere ai tifosi di seguire la partita dai maxischermi. Una scelta, quella voluta dalla sindaca Virginia Raggi, che punta a valorizzare l’evento di calcio più importante dell’anno. Certo, il rischio covid non permetterà di avere uno stadio stracolmo: si sta lavorando per poter far accedere circa 16.000 supporter. In pratica il 20% della capienza totale dell’impianto.

FAN ZONE IN TUTTA ROMA

L’evento Euro 2020 vedrà anche maxischermi in tutte le zone della città. Dal centro storico (con piazza del Popolo su tutte) alla periferia si potrà seguire l’Italia di Roberto Mancini in strada e tifare come mai. Un piccolo contributo per tornare alla normalità.

LE PAROLE DELLA RAGGI

Sono in contatto con il prefetto perché stiamo valutando se aprire lo stadio Olimpico, sempre nei limiti del 20% di pubblico, per vedere la finale di Euro 2020. Se ci saranno le condizioni, per i romani ci sarà la possibilità di assistere alla partita dell’Italia nello stadio», lo ha detto la Sindaca di Roma Virginia Raggi durante la presentazione dell’Acea Run Rome The Marathon dalla sala del Tempio di Adriano.

