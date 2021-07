La Roma presenta José Mourinho pronto a cominciare la sua avventura in giallorosso. Oggi il tecnico termina la quarantena e da domani prenderà le redini della nuova squadra con il suo primo allenamento previsto alle 17. Tutta l’attenzione dei media sarà concentrata poche ore prima, per la conferenza stampa che ha attirato l’interesse di tutto il mondo del calcio e che sarà seguita tramite i social.

UNA LOCATION DA SPECIAL ONE

Giovedì 8 luglio, alle 13.30 Mourinho sarà presentato in conferenza nella location mozzafiato della Terrazza Caffarelli, all’interno del Campidoglio. La Roma l’ha scelta per un evento che sarà seguito a livello internazionale: all’interno dello splendido Palazzo che ospita i Musei Capitolini la Terrazza Caffarellisi affaccia sulle bellezze artistiche, urbanistiche e architettoniche della Capitale, regalando una delle viste panoramiche più affascinanti di Roma.

SEGUITA IN TUTTO IL MONDO

Ad aprire le cerimonie sarà la padrona di casa, la sindaca Virginia Raggi. Lo Special One arriverà in Campidoglio accompagnato dai Friedkin che però non parleranno. La conferenza stampa si potrà seguire in diretta sui profili Twitter e Facebook della Roma. Inoltre sarà possibile vedere il tecnico rispondere alle domande dei giornalisti anche in diretta in chiaro su Canale 20 di Mediaset.

