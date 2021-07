Ancora sangue sulle strade di Roma. Pesantissimo il bilancio di questo sabato segnato da gravi incidenti stradali, avvenuti in zone diverse della città: un morto e due feriti gravi. Il primo scontro, tra uno scooter e un’auto, è avvenuto a Centocelle intorno alle 9 del mattino. Mentre il secondo incidente, che ha coinvolto due veicoli, si è verificato nel quartiere Prati, tra via Cola di Rienzo e via Virgilio.

Morto un ragazzo di 34 anni a Centocelle

Non c’è stato nulla da fare per il ragazzo di 34 anni che, in sella a uno scooter, questa mattina si è scontrato con un’auto in via di Centocelle: è morto sul colpo. La conducente, una ragazza di 25 anni, si è fermata a prestare soccorso ed è stata sottoposta ai controlli tossicologici e alcolemici previsti in questi casi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del V gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno ricostruito la dinamica. Secondo i primi riscontri, si sarebbe trattato di uno scontro laterale tra i due veicoli.

Due feriti a Prati

Nel quartiere Prati, tra via Cola di Rienzo e via Virgilio, il forte impatto tra due auto: una è andata a sbattere contro un semaforo. Il bilancio reso noto al momento è di due feriti gravi. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia locale.

Altre vittime sulle strade

Il 34enne morto questa mattina a Centocelle è la terza vittima in meno di una settimana e la 17esima dai primi di giugno. Infatti all’alba di domenica scorsa, 11 luglio, uno schianto tra due autovetture sulla via Cristoforo Colombo ha provocato due morti e due feriti. Anche in questo caso, ragazzi giovanissimi, tra i 20 e i 30 anni. Una vera e propria strage quella avvenuta sulle strade della Capitale.

