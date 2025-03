Il countdown è agli sgoccioli, la Digital Cup 2025 è pronta a partire per la sua quarta edizione. Venerdì 28 marzo a Firenze, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, andrà in scena l’appuntamento organizzato dalla Nazionale Italiana Comunicazione Digitale. Il programma si aprirà alle ore 14 con un talk sui temi dello sport e del digitale, con importanti ospiti del mondo del calcio, della comunicazione, istituzioni e aziende.

Tra i partecipanti all’iniziativa anche Stefano Ciuoffo, Assessore Regione Toscana a Infrastrutture digitali e Innovazione, le Assessore al Digitale e IA e allo Sport del Comune di Firenze Laura Sparavigna e Letizia Perini, l’ex calciatore Mark Iuliano, lo YouTuber e Content Creator Matteo Colombo – Rohn, il presidente della Nazionale Gamers Fabio Battista, il centravanti della Rondinella Marzocco Alessandro Polo. Ci saranno anche il giornalista di La7 Andrea Pennacchioli, oltre all’attore e conduttore tv Gian Marco Tavani.

Saranno inoltre presenti Saverio Bari, capitano della Nazionale Italiana di Subbuteo, vincitore ai Campionati Europei di Calcio da Tavolo 2023 e Marco Lamberti, CT della Nazionale campione d’Europa, tanti giornalisti, comunicatori, social media manager, esperti di digitale da tutta Italia. Prima del fischio d’inizio, fissato per le ore 15:00, si terrà già dalle 14 un talk moderato dal telecronista Lorenzo Agostini, sui temi legati alle piattaforme digitali di comunicazione, all’intelligenza artificiale e alla realtà virtuale.

Durante il pre partita a bordo campo, sarà premiata Valentina Baggio con uno Smartphone d’Oro speciale di PA Social per la sua attività nel mondo della comunicazione digitale e per la creazione e la gestione dell’account Instagram di successo @robybaggio_official.

L’iniziativa, come sempre, ha l’obiettivo di fare divulgazione e sensibilizzazione sui temi del digitale e di fare beneficenza, quest’anno si raccolgono fondi per l’associazione Trisomia 21, a sostegno delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie.

La partita

Dopo il successo nell’edizione 2024 con la Nazionale Italiana Comici, la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale punta a ripetersi e ad alzare nuovamente la coppa al cielo. Nata da un’iniziativa di Associazione PA Social e Fondazione Italia Digitale, la squadra è formata da esperti in comunicazione e informazione digitale, atleti e personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e della comunicazione attenti e interessati alla diffusione di una matura cultura digitale. A fornire alla Nazionale Italiana Comunicazione Digitale un rinnovato kit da gara completo personalizzato sarà ancora una volta Givova, celebre marchio italiano di abbigliamento sportivo e di accessori per lo sport. L’incontro sarà raccontato live sui social della Nazionale Italiana Comunicazione Digitale e anche attraverso le interviste ai protagonisti della giornata.

I partner

La Digital Cup 2025 è supportata dai partner L’Eco della Stampa, IDCERT, Linkedin, Binario F, Osservatorio Digitale, dai media partner digitalepopolare.it e Dire.it, dallo sponsor tecnico Givova e può contare sul patrocinio di Città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, FIGC, Regione Toscana e USSI Toscana.

Francesco Di Costanzo, presidente Nazionale Italiana Comunicazione Digitale: “Anche quest’anno, grazie al sostegno dei partner e di tutte le persone coinvolte nell’iniziativa, siamo pronti a una giornata ricca di emozioni e di racconto di esperienze di professionisti provenienti da settori differenti. Con il talk, cercheremo di raccontare i principali cambiamenti che riguardano il mondo dello sport e del digitale, ad esempio l’AI generativa e il metaverso e le novità delle piattaforme social. In campo, cercheremo di regalare un pomeriggio di divertimento e beneficenza con il pallone”.

