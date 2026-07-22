«Il flusso carsico delle acque radicali ha solcato oltre settant’anni di storia, spesso scomparendo dalla superficie per riapparire più a valle, nel tempo, impetuoso… Le sorgenti che portano in superficie le acque possono essere molto lontane da dove le stesse si sono inabissate». In effetti, a guardare la storia dei Radicali e quella personale di Marco Pannella, questa frase dal sapore poetico è illuminante. La scrive Igor Boni in questo amplissimo “dizionario radicale” intitolato “Radicalissimamente – Dizionario di un metodo” (Lindau), una sorta di enciclopedia, in senso illuministico, che consta di quasi un migliaio di voci. E c’è in pratica tutto quello che c’è da sapere non solo sulla complessa storia dei Radicali ma anche sul radicalismo come “metodo”, cioè un’architettura sfuggente eppure organica; e su tutto un mondo linguistico, valoriale, culturale che ha fatto parte, e in certa misura fa ancora parte, della vicenda storica della Repubblica.

Boni, vecchio militante, dal 2024 è presidente di Europa Radicale, uno dei gruppi originati dall’esplosione della cosiddetta galassia pannelliana, che dopo la morte del fondatore, ormai dieci anni fa, ha definitivamente perduto le condizioni per qualunque possibile unità. Era destino, dopo la scomparsa di Pannella. Diceva quest’ultimo: «Siamo gente d’altri tempi ma speriamo futuri». Un dizionario come questo forse aiuta a recuperare un senso più pieno di quella che non fu un’avventura ma pienamente Storia.

© Riproduzione riservata

Mario Lavia