I dati della Quarta Indagine Nazionale Iard sugli insegnanti italiani descrivono una realtà netta. Da un lato c’è una straordinaria resistenza vocazionale: ben l’88% degli insegnanti sceglierebbe di nuovo questa professione. Dall’altro, emerge il fallimento del sistema centralizzato: l’84% dei docenti percepisce un crollo del proprio prestigio sociale e quasi uno su cinque (18,3%) soffre di alti livelli di burnout (esaurimento da stress psicologico).

La scuola si muove grazie alle persone, nonostante lo Stato. Il boom delle “seconde carriere” – con il 50,3% dei docenti che arriva all’insegnamento dopo un lavoro stabile in altri settori – e la forte apertura all’innovazione (il 42% guarda con favore all’Intelligenza Artificiale) dimostrano che il personale è pronto al futuro. È la struttura burocratica del Ministero a essere rimasta al secolo scorso.

Come liberaldemocratici, rifiutiamo la logica dei bonus una tantum. Proponiamo un cambio di paradigma radicale basato su tre riforme di sistema.

Autonomia reale e “Chiamata Diretta”

Il modello centralizzato dei grandi concorsi e delle graduatorie infinite ha fallito, producendo solo precariato cronico (soprattutto sul sostegno, dove si concentra il 6,2% dei precari storici), a danno della continuità didattica per gli studenti.

Cosa proponiamo: Il passaggio alla selezione diretta dei docenti da parte delle singole scuole, attingendo da Albi Regionali di abilitati certificati dallo Stato e dalle Università.

Come funziona: I presidi, aiutati da commissioni interne, devono poter scegliere i profili più adatti al piano formativo del proprio istituto, contrattando anche incentivi economici locali per attrarre le competenze più rare (come i professori di materie scientifiche o STEM).

Il ruolo dei sindacati: Devono limitarsi alla tutela dei lavoratori e all’applicazione del contratto nazionale, senza entrare nel merito delle assunzioni.

Sblocco della carriera: superare lo “Stipendio Piatto”

In Italia l’insegnamento è l’unico lavoro in cui non esiste una progressione professionale legata ai risultati o alle competenze, ma solo scatti legati all’anzianità. Questo sistema non valorizza chi spende ore extra per l’organizzazione, l’orientamento o l’innovazione digitale.

Proponiamo una nuova carriera articolata su tre livelli distinti:

Docente Ordinario: Dedicato alla normale attività didattica in classe, con una retribuzione base finalmente allineata alla media dei paesi sviluppati (OCSE).

Docente Esperto: Accessibile dopo almeno 5 anni e una certificazione delle competenze. Si occupa di affiancare i nuovi assunti e coordinare i dipartimenti, con un aumento del 20-25% sullo stipendio base.

Docente Ricercatore/Formatore: Selezionato per titoli ed esami, cura la formazione del personale e la transizione digitale (incluso l’uso dell’IA nella didattica). Prevede una riduzione delle ore di lezione e un aumento del 40-50% della retribuzione.

Risorse che seguono lo studente (Voucher Educativo)

L’attuale distribuzione dei fondi premia spesso gli sprechi del passato e l’inefficienza. La nostra proposta prevede che le risorse economiche seguano direttamente l’alunno.

Il meccanismo: Lo Stato calcola il costo standard per studente (differenziato per ordine di scuola e aumentato per alunni con disabilità o in contesti svantaggiati) e assegna questa quota direttamente alla scuola scelta liberamente dalle famiglie.

I benefici: Questo innescherà una sana competizione tra le scuole per migliorare l’offerta e i servizi. Tra questi, finanzieremo psicologi stabili in ogni istituto, rispondendo alla richiesta di 6 docenti su 10 per contrastare lo stress da burnout.

La nostra visione: La scuola non è un ammortizzatore sociale né un ufficio di collocamento burocratico. È il motore della crescita economica, del riscatto sociale e della libertà individuale del Paese. Continuare con le ricette del passato significa condannare l’Italia al declino. È tempo di avere il coraggio di una riforma autenticamente liberaldemocratica.

Patrizio Del Prete responsabile scuola e formazione partito liberaldemocratico

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