“Don Mario” è stato il capo del clan del Golfo, il cartello di droga più potente della Colombia. È stato condannato a 35 anni di carcere e a una multa di oltre 45 milioni e 750mila dollari. Daniel Rendon Herrera, questo il vero nome del narcotrafficante sudamericano, è stato condannato a Brooklyn, New York. A dare la notizia il dipartimento della Giustizia statunitense.

Rendon Herrera ha 57 anni. L’anno scorso si era dichiarato colpevole. La condanna che gli è stata inflitta comprende anche i 15 anni che gli erano stati precedentemente dati per aver “fornito sostegno materiale ad una organizzazione terroristica, le unità di autodifesa della Colombia (AUC)“: gruppo paramilitare di estrema destra, a cui il clan di Herrera era subentrato.

Sul sito del Dipartimento di Giustizia americano si legge che Rendon Herrera era dalla fine degli anni ’90 leader dell’organizzazione AUC e fondatore e leader del Cartello del Golfo, precedentemente noto come dei Los Urabeños e Clan Usuga. “L’AUC è stato fondato nel 1997, un’organizzazione paramilitare dedita al traffico di stupefacenti, nel 2001 designata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come un’organizzazione terroristica straniera. L’AUC ha ingaggiato un conflitto armato con le Forze Armate della Rivoluzione della Colombia (FARC), il principale gruppo di guerriglia colombiano e ha tentato di rimuovere i simpatizzanti delle FARC da posizioni di potere e influenza in Colombia”.

Come l’AUC, il CDG imponeva una “tassa” sui carichi di cocaina che transitavano nelle aree controllate dall’organizzazione in Colombia e che erano destinate agli Stati Uniti. Il Clan utilizzava sicari che hanno compiuto atti di violenza, omicidi, aggressioni e rapimenti. Rendon Herrera era stato catturato dalla Polizia Nazionale Colombiana nel 2009: all’epoca comandava sedici “bloques”, territori, e migliaia di combattenti paramilitari armati. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti lo ha designato come profilo criminale di speciale interesse come dettato dal Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. Il suo successore Dairo Antonio Usuga David, noto come “Otoniel” è stato estradato a New York nel maggio del 2022.

“Daniel Rendon Herrera è stato uno dei trafficanti di droga più prolifici che abbiano mai operato in Colombia”, ha dichiarato Tarentino, agente speciale in carica della DEA. “In qualità di leader dell’AUC e del Clan del Golfo, Don Mario è stato responsabile non solo dell’importazione di tonnellate di cocaine negli Stati Uniti, ma anche di aver esercitato una forma di terrore nei cittadini della Colombia a scopo di lucro. La sentenza di oggi sottolinea l’impegno della DEA di assicurare alla giustizia i trafficanti di droga ai massimi livelli che causano i danni maggiori nelle nostre comunità”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte