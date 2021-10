Spinto in manette sotto ai riflettori dei media, vestito interamente di nero e con indosso gli stivali di gomma dei contadini. Dairo Antonio Usuga, uno dei narcotrafficanti più ricercati del mondo, noto anche con il soprannome di ‘Otoniel’, è stato arrestato a Necocli, in Colombia, al termine di un’importante e complessa operazione di polizia. Il criminale era considerato l’erede di Pablo Escobar.

È stato catturato in una zona rurale del dipartimento di Antioquia, poco lontano dal confine con Panama. Si tratta del capo del temuto Clan del Golfo, il cui esercito di assassini ha terrorizzato gran parte della Colombia settentrionale per ottenere il controllo delle principali rotte di contrabbando di cocaina attraverso le giungle a nord verso l’America centrale e negli Stati Uniti.

Otoniel, dopo essere diventato il leader del ‘Gulf Clan’, una delle più potenti organizzazioni criminali in Colombia ereditata dal fratello Juan de Dios, ucciso dalla polizia nel 2012, era uno degli uomini più ricercati per le autorità colombiane. I due fratelli erano riusciti a mettere in piedi una rete criminale attiva in 300 degli oltre mille comuni della Colombia, in particolare sulla costa del Pacifico, da dove partono la maggior parte delle spedizioni di droga, principalmente verso gli Usa.

A marzo, la polizia colombiana e la Drug Enforcement Agency degli Stati Uniti avevano catturato la sorella di Otoniel, Nini Johana Usuga, poi estradata negli Usa con l’accusa di traffico di droga e riciclaggio di denaro. “Questo è il colpo più duro al traffico di droga di questo secolo nel nostro paese”, ha spiegato in conferenza stampa il presidente Ivan Duque, tenendo a sottolineare che l’arresto è stato “solo paragonabile alla cattura di Pablo Escobar”.

“​​Otoniel era il signore della droga più temuto al mondo, un assassino di poliziotti, soldati, attivisti locali. Questa è la fine del Clan Del Golfo” ha aggiunto il presidente che ha poi invitato gli altri membri dell’organizzazione criminale a consegnarsi o “sentire tutto il peso della legge”. La sua cattura segna una grande vittoria per il governo conservatore di Duque. Washington aveva offerto una taglia di cinque milioni di dollari in cambio di informazioni che portassero all’arresto di Otoniel.

I pochi esponenti del Clan ancora in libertà, secondo la polizia, sarebbero stati costretti a nascondersi nella giungla senza telefoni. Usuga è stato catturato durante l’operazione Osiris e poi trasferito a Bogotà in aereo, dove è stato condotto a una stazione di polizia con una scorta, secondo il ministro della Difesa Diego Molano, più di 500 membri delle forze speciali colombiane e 22 elicotteri. Un agente di polizia è morto durante l’operazione.

Redazione

Riccardo Annibali