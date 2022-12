Ha spiegato ai carabinieri di essere stata aggredita e violentata mentre faceva jogging in un boschetto fuori Milano, nel comune di Locate di Triulzi. E’ la denuncia di una donna di 40 anni che ha raccontato ai militari dell’Arma di essere stata bloccata alle spalle da un uomo di nazionalità straniera e trascinata in un boschetto dove è stata costretta a subire un rapporto sessuale completo. La donna, sotto choc, ha poi allertato il 112 appena l’uomo si è allontanato ed è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Mangiagalli di Milano per accertamenti.

Sul posto si sono recati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia di San Donato, che indagano per ricostruire la vicenda. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere nel Milanese. Lo scorso agosto 2022 una ragazza di 20 anni è stata trascinata e stuprata nel parco che si trovava alle spalle di una discoteca dove era da poco uscita, in zona Semplice. Nell’agosto del 2020 un’altra donna, 54 anni, era stata aggredita e violentata da tre uomini mentre si trovava al Parco delle Cave a Milano.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

