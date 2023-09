Ha raccontato di essere stata rapinata e violentata nei pressi della stazione degli autobus di piazza Garibaldi a Napoli da un gruppo di quattro persone che, dopo averla colpita alla testa, l’hanno caricata su un furgone, tappandole la bocca per impedirle di urlare e chiedere aiuto. E’ la denuncia di una donna di 41 anni di nazionalità colombiana che si trovava in città per motivi di lavoro. L’episodio, stando al suo racconto, sarebbe avvenuto in pieno giorno lo scorso fine settimana. Soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato la polizia e i sanitari del 118, la donna è stata portata prima al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini, poi al Cardarelli dove ha raccontato a medici e poliziotti l’incubo vissuto.

Caricata su un furgone, la donna sarebbe stata violentata e rapinata di gioielli e contanti, per poi essere scaricata all’angolo di una strada. La sua denuncia è stata raccolta dalla polizia che ha avviato le indagini condotte dagli agenti del commissariato Vasto e dalla Squadra Mobile guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini. Stando al suo racconto, ad aggredirla sarebbero stati quattro uomini “arabi“.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per provare a recuperare indizi utili alle indagini, a partire dal furgone e dal numero di targa. Recuperati anche gli abiti che la 41enne indossava quel giorno oltre ai referti medici che cristallizzerebbero le violenze subite.

