La giovane di 19 anni che nel mese di luglio è stata vittima di una violenza sessuale da parte di un gruppo di ragazzi a Palermo ha dichiarato oggi che nonostante l’ampio sostegno ricevuto sui social non riesce più a sopportare le forte critiche e gli attacchi personali. Commenti che, come sostenuto dalla ragazza, se rivolti a persone che hanno affrontato esperienze traumatiche simili alla sua, potrebbero portarle a gravi conseguenze, compreso il suicidio. “Non ce la faccio più, mi state portando alla morte. Se riesco a farla finita…”, ha scritto sul suo profilo Instagram.

Nelle sue recenti condivisioni, aveva sottolineato il diritto di vivere la propria vita come desidera. Oggi ha ammesso la mancanza di energia per reagire alle continue critiche e ha preso la decisione di lasciare Palermo e spostarsi in una comunità protetta al di fuori della città. Qui, avrà l’opportunità non solo di essere al sicuro, ma anche di lavorare, nella speranza di riuscire a superare il terribile periodo.