La scelta del luogo della sepoltura, Papa Francesco la aveva già fatta a fine 2023: il suo corpo non riposerà a San Pietro. Sono stati pochi i papi a non assecondare la tradizione, in totale 14 dalla fine del Concilio di Trento (l’ultimo fu Leone XIII, sepolto in San Giovanni in Laterano, la cattedrale del Vescovo di Roma, nel 1903), con la quasi totalità dei suoi predecessori, in tutto 91 compresi gli ultimi due: Papa Benedetto XVI e Papa Giovanni Paolo II che avevano scelto la Basilica.

La cerimonia

Il corpo del Papa verrà prima di tutto portato nella Cappella di Santa Marta (e non più nella camera del defunto come modificato nell’aprile 2024) dovrà avverrà la constatazione di morte nel primo pomeriggio di oggi. Un iter che seguirà le indicazioni previste dall’Ordo exsequiarum Romani Pontificis entro la serata, a seguito del quale potrebbero essere comunicati dettagli sulle cause che hanno portato alla morte del Santo Padre. Seguirà la deposizione immediata dentro la bara e l’esposizione alla venerazione dei fedeli del corpo. L’altra novità apportata da Francesco sarà quella dell’eliminazione delle tradizionali tre bare di cipresso, piombo e rovere.

Dove verrà sepolto Papa Francesco, la data dei funerali

I funerali si svolgeranno in Piazza San Pietro, fra venerdì e domenica. Sarà sempre il collegio cardinalizio a decidere la data delle esequie, che secondo le norme devono cadere tra il quarto e il sesto giorno dopo la data del decesso. Presieduti dal Decano del Collegio Cardinalizi; parteciperanno cardinali, vescovi, capi di Stato e rappresentanti di altre religioni. Per il funerale Bergoglio aveva annunciato in diverse occasioni di volere una cerimonia breve: non sarà esposto su un catafalco. Poi, rispettando la volontà del Pontefice, il Santo Padre verrà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, per la speciale devozione riservata all’icona della Salus Populi Romani, nota anche come la Madonna dei romani, ospitata nella Basilica dove riposano già altri pontefici dei secoli passati, l’ultimo Clemente IX, morto nel 1669. In quello stesso luogo Sant’Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, l’ordine religioso da cui proviene Bergoglio, celebrò la sua prima messa nel Natale del 1538. Francesco ha visitato la Basilica centinaia di volta da quando è Pontefice. “Prima, quando venivo, ci andavo sempre la domenica mattina, ci andavo per un po’. Sì, c’è un legame molto grande”, raccontava il Papa nel dicembre del 2023. Infine una curiosità sul luogo della sepoltura: come riferito al tempo dall’Ansa, il il posto era stato già prenotato in passato da un cardinale, ancora in vita, ma di fronte alla richiesta del Pontefice tutto è stato rivisto.

