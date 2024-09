Un incontro tra amici, un vertice politico, un pranzo conviviale. Potrebbe essere stato tutte e tre le cose, o nessuna di esse. Di sicuro non è stato un colloquio casuale. Mario Draghi, infatti, lo scorso mercoledì 11 settembre è stato visto uscire in auto da casa Berlusconi nel primo pomeriggio. L’ex premier, come riferisce l’Ansa, è stato ospite di Marina Berlusconi nella sua abitazione milanese.

Draghi incontra Marina Berlusconi a Milano

Solo due giorni prima aveva presentato il suo rapporto sulla Competitività Ue a Bruxelles, insieme a Ursula von der Leyen. E poco dopo l’uscita di Draghi dalla casa, a uscire e salire su un’altra macchina è stato anche Gianni Letta, storico amico e consigliere di Silvio e ora di tutta la famiglia Berlusconi. Un incontro dai contorni ancora poco certi e che forse solo più avanti saranno svelati. A quanto pare la visita di Draghi a casa Berlusconi è avvenuta a poche ore di distanza dalla notizia diffusa dallo staff della premier del colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e lo stesso ex presidente del Consiglio. Un colloquio in cui Meloni aveva invitato Draghi a Palazzo Chigi nei prossimi giorni per parlare del rapporto da lui redatto.

Il motivo dell’incontro tra Draghi e Marina Berlusconi

Nessuna dietrologia o complotto ai danni del governo, però. Almeno è quello che filtra dagli ambienti vicini alla primogenita di Silvio Berlusconi. Un portavoce di Marina, infatti, ha riferito all’Ansa che si è trattato di “un incontro di cortesia già pianificato da tempo, oltre che un’occasione di conoscenza reciproca”. “Rientra nella prassi consolidata di incontri a vari livelli che la Presidente Berlusconi svolge in qualità di imprenditore”, ha aggiunto il portavoce.

